Монреал обяви удължения договор на Матесън

Защитникът Майк Матесън подписа нов договор с Монреал Канейдиънс, съобщи пресслужбата на клуба. Споразумението е за пет години, до сезон 2030/31. Годишната заплата ще бъде на стойност 6 млн долара.

Настоящият договор на играча с таван от 4,875 млн долара е валиден до края на настоящия сезон 2025/2026.

Този сезон Матесън изигра 22 мача, записа на сметката си 14 точки (4 гола и 10 асистенции) и има рейтинг +13.

Защитникът е в четвъртия си сезон с Канейдиънс. Той беше привлечен от Питсбърг Пингвинс на 16 юли 2022 г. Избран е от Флорида Пантърс в първия кръг, под общо 23-то място, на драфта на НХЛ през 2012 г.

