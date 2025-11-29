Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Следете НБА със Sportal.bg: Цели 6 мача се играят едновременно

Следете НБА със Sportal.bg: Цели 6 мача се играят едновременно

  • 29 ное 2025 | 03:47
  • 218
  • 0
Следете НБА със Sportal.bg: Цели 6 мача се играят едновременно

В ранните часове на 29-и ноември (събота) се играят 11 нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

Преди техния старт лидери в класирането са Оклахома Сити Тъндър с баланс от 18 победи и 1 загуба (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 15 успеха и 3 поражения (Източна конференция).

Програмната схема бе открита в 2:30 часа българско време с цели шест мача, които започнаха едновременно. В тях Атланта Хоукс посреща Кливланд Кавалиърс.

Бруклин Нетс приема Филаделфия 76ърс.

Източният лидер Детройт Пистънс домакинства на Орландо Меджик.

Индиана Пейсърс играе с Вашингтон Уизардс.

Ню Йорк Никс се среща с Милуоки Бъкс.

Шарлът Хорнетс и Чикаго Булс се изправят един срещу друг.

В 4:30 ще започнат още три мача накуп. Там Денвър Нъгетс приема Сан Антонио Спърс.

Шампионът Оклахома Сити Тъндър ще опита да продължи победната си серия с домакинство на Финикс Сънс.

Юта Джаз пък посреща бившия отбор на Александър Везенков Сакраменто Кингс, който все още играе колебливо и ще опита да се върне на победния път.

В 5:00 часа са последните два мача за тази нощ, като в тях ще видим и двата отбора от Лос Анджелис. В единия ЛА Лейкърс приема Далас Маверикс.

В другия ЛА Клипърс е домакин на Мемфис Гризлис.

