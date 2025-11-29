Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. НСА насрочи пресконференция заради скандалния мач

НСА насрочи пресконференция заради скандалния мач

  • 29 ное 2025 | 02:34
  • 194
  • 0
НСА насрочи пресконференция заради скандалния мач

Хокей клуб НСА обяви, че ще даде пресконференция в понеделник, на която да се оплаче от липсата на действие от страна на Българската федерация по хокей.

Причина за недоволството на "студентите" е удар, който нанесе съдията на мача от първенството за мъже с Ирбис-Скейт в главата на техен състезател. При була в средата на игрището един от арбитрите, докато държи шайба в ръката си, удря в лицето един от хокеистите на НСА.

"Недопустимо е официално лице (рефер), който трябва да отговаря за адекватното и коректно провеждане на срещата, да нанася удар в лицето на състезател", заявиха от НСА.

Пресконференцията ще бъде в Пресклуб България в понеделник, 1 декември от 11:00 часа.

