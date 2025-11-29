Популярни
  Sportal.bg
  2. Метц
  Четвърта поредна победа прати Рен в топ 4

Четвърта поредна победа прати Рен в топ 4

  • 29 ное 2025 | 00:13
  • 142
  • 1
Отборът на Рен победи тима на Метц с 1:0 като гост в откриващия мач от 14-ия кръг на френската Лига 1 и временно успя да се изкачи на 4-ото място във временното класиране. Новаците от своя страна останаха на предпоследното място, като имат равен брой точки с Лориен, но и по-лоша голова разлика, която към момента им отрежда позиция в зоната на изпадащите.

Иначе единственият гол в мача падна през първото полувреме в 22-рата минута, когато Валентен Ронжие успешно завърши асистенцията на Брийл Емболо. Това бе четвърта поредна победа за “червено-черните”, които нямат загуба в пет последователни двубоя. За последно те усетиха вкуса на поражението в края на октомври, когато отстъпиха с 1:2 от Ница, след което направиха много силно представяне, което ги върна в битката за челните позиции.

Метц от своя страна загуби за втори пореден двубой и остави зад гърба си добрите впечатления от трите последователни успеха в началото на ноември. В следващия кръг те ще опитат да се върнат на победния път при гостуването си на Оксер, докато Рен ще има тежко предизвикателство в лицето на шампиона Пари Сен Жермен.

