  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Изненадите нямат край! Естония шокира Словения, Унгария срази Финландия

Изненадите нямат край! Естония шокира Словения, Унгария срази Финландия

  • 29 ное 2025 | 10:52
  • 283
  • 0
Изненадите нямат край! Естония шокира Словения, Унгария срази Финландия

Калификациите за Световното първенство през 2027 година едва започнаха, а шокиращите резултати "валят" един след друг. Словения загуби от Естония, Латвия падна от Нидерландия, а полуфиналистът на ЕвроБаскет 2025 Финландия претърпя изненадващо поражение от Унгария. Хърватия пък помете Кипър с 40 точки разлика.

Унгария прекърши гостувалия тим на Финландия с 89:82 и успешно започна квалификациите. Золтан Перл бе големият герой на унгарците със своите 25 точки. Скандинавците бяха без голямата си звезда Лаури Марканен.

Тимът на Словения, без суперзвездата Лука Дончич, беше шокиран като домакин от Естония. Прибалтийците спечелиха след продължение с 94:93, а Хенри Дрел беше героят с 29 точки, 6 борби и 6 асистенции.

Латвия загуби неочаквано у дома от Нидерландия със 78:86.

Хърватия разгроми Кипър с 40 точки разлика - 100:60. Марио Хезоня поведе "шахматистите" към победата с 25 точки.

Чехия също не срещна трудности с Швеция. Чехите триумфираха с 97:80.

Германия победи Израел с 89:69. Актуалният световен и европейски шампион спечели лесно след 19 точки на Оскар Да Силва.

Снимки: Imago

