Антъни Дейвис се завръща тази нощ

Играчът на Далас Маверикс Антъни Дейвис, който пропусна един месец поради контузия на прасеца, би трябвало да се завърне в игра в ранните часове на новото денонощие в мача на отбора си срещу ЛА Лейкърс от редовния сезон на НБА.

Dallas Mavericks' Anthony Davis – sidelined for the last month with a calf strain – plans to return to action against the Lakers in Los Angeles tonight, sources tell ESPN. It's the first time the 2020 NBA champion is facing his former team in L.A. since the February trade. pic.twitter.com/D5Dg6uPz3Y — Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2025

Шампионът на Асоциацията от 2020 г. ще се изправи срещу бившия си отбор в Лос Анджелис за първи път след февруарската размяна, при която Дейвис беше изпратен в Маверикс за сметка на Лука Дончич.

Дейвис е извън игра от 30-и октомври. Той трябваше да се завърне на 9-и ноември, но собственикът на клуба Патрик Дюмон и медицинският екип настояха да удължат възстановяването му, докато не бъдат получени данни, за да се изключи рискът от рецидив.

След тренировката в четвъртък играчът обяви, че ще играе само в един от двата последователни мача срещу отбори от Лос Анджелис. Той няма да играе в неделя срещу Клипърс, но ще бъде на разположение за мача във вторник срещу Денвър. Дейвис се завръща 17 дни след като генералният мениджър на Маверикс Нико Харисън беше уволнен и на фона на очакванията Маверикс ще търсят отбор за него до началото на февруари.

„Не ме засяга. От известно време преговарям за трансфер. Моята работа е да играя баскетбол и да се опитвам да водя отбора. Каквото излезе, ще излезе. Не мога да го контролирам, но имам директна връзка с ръководството и съм просто готов да се върна на игрището“, казва баскетболистът, цитиран от ESPN.

