Антъни Дейвис се завръща тази нощ

Играчът на Далас Маверикс Антъни Дейвис, който пропусна един месец поради контузия на прасеца, би трябвало да се завърне в игра в ранните часове на новото денонощие в мача на отбора си срещу ЛА Лейкърс от редовния сезон на НБА.
Шампионът на Асоциацията от 2020 г. ще се изправи срещу бившия си отбор в Лос Анджелис за първи път след февруарската размяна, при която Дейвис беше изпратен в Маверикс за сметка на Лука Дончич.
Дейвис е извън игра от 30-и октомври. Той трябваше да се завърне на 9-и ноември, но собственикът на клуба Патрик Дюмон и медицинският екип настояха да удължат възстановяването му, докато не бъдат получени данни, за да се изключи рискът от рецидив.
След тренировката в четвъртък играчът обяви, че ще играе само в един от двата последователни мача срещу отбори от Лос Анджелис. Той няма да играе в неделя срещу Клипърс, но ще бъде на разположение за мача във вторник срещу Денвър. Дейвис се завръща 17 дни след като генералният мениджър на Маверикс Нико Харисън беше уволнен и на фона на очакванията Маверикс ще търсят отбор за него до началото на февруари.
„Не ме засяга. От известно време преговарям за трансфер. Моята работа е да играя баскетбол и да се опитвам да водя отбора. Каквото излезе, ще излезе. Не мога да го контролирам, но имам директна връзка с ръководството и съм просто готов да се върна на игрището“, казва баскетболистът, цитиран от ESPN.