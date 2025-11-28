Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Антъни Дейвис се завръща тази нощ

Антъни Дейвис се завръща тази нощ

  • 28 ное 2025 | 21:37
  • 471
  • 0
Антъни Дейвис се завръща тази нощ

Играчът на Далас Маверикс Антъни Дейвис, който пропусна един месец поради контузия на прасеца, би трябвало да се завърне в игра в ранните часове на новото денонощие в мача на отбора си срещу ЛА Лейкърс от редовния сезон на НБА.

Шампионът на Асоциацията от 2020 г. ще се изправи срещу бившия си отбор в Лос Анджелис за първи път след февруарската размяна, при която Дейвис беше изпратен в Маверикс за сметка на Лука Дончич.

Лейкърс и Далас обявиха голямата сделка
Лейкърс и Далас обявиха голямата сделка

Дейвис е извън игра от 30-и октомври. Той трябваше да се завърне на 9-и ноември, но собственикът на клуба Патрик Дюмон и медицинският екип настояха да удължат възстановяването му, докато не бъдат получени данни, за да се изключи рискът от рецидив.

Антъни Дейвис ще отсъства поне още десет дни
Антъни Дейвис ще отсъства поне още десет дни

След тренировката в четвъртък играчът обяви, че ще играе само в един от двата последователни мача срещу отбори от Лос Анджелис. Той няма да играе в неделя срещу Клипърс, но ще бъде на разположение за мача във вторник срещу Денвър. Дейвис се завръща 17 дни след като генералният мениджър на Маверикс Нико Харисън беше уволнен и на фона на очакванията Маверикс ще търсят отбор за него до началото на февруари.

Антъни Дейвис близо до завръщане в игра за Далас
Антъни Дейвис близо до завръщане в игра за Далас

„Не ме засяга. От известно време преговарям за трансфер. Моята работа е да играя баскетбол и да се опитвам да водя отбора. Каквото излезе, ще излезе. Не мога да го контролирам, но имам директна връзка с ръководството и съм просто готов да се върна на игрището“, казва баскетболистът, цитиран от ESPN.

Антъни Дейвис: Това е просто бизнес
Антъни Дейвис: Това е просто бизнес
