Антъни Дейвис близо до завръщане в игра за Далас

Звездата на Далас Маверикс Антъни Дейвис изглежда е близо до завръщане на терена, като има вероятност 10-кратният участник в Мача на звездите в НБА да се появи в игра при гостуването на Маями Хийт тази нощ (българско време), съобщава Dallas Morning News.

Дейвис, който пътува със съотборниците си от Маверикс за Маями, се възстановява от разтежение на прасеца на левия крак и вече пропусна 13 поредни мача.

32-годишният център има средно по 20.8 точки, 10.2 борби и 1.2 чадъра в петте мача, които е изиграл през настоящия сезон.

За последно той взе участие в двубоя с Индиана Пейсърс на 29 октомври, който Далас спечели със 107:105.

Снимки: Gettyimages