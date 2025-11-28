Грозна провокация на дербито в българския хокей

Грозна съдийска провокация се случи по време на мъжкото държавно първенство по хокей на лед. НСА разгроми Ирбис-Скейт с 8:3 в "Зимния дворец", но неприятен отпечатък остави постъпката на лайнсменът Василий Василев.

При една от булите реферът необяснимо удари с шайбата по главата българския национал Мартин Николов, който е и бивш капитан на представителния ни тим. Николов е сред най-опитните и именити български хокеисти, като има цели 11 сезона в най-големите хокейни нации в света - САЩ, Канада, Германия, Швеция, Словакия и Чехия.

Василий Василев пък е бивш български национал и настоящ международен съдия.

За успеха на НСА точни бяха Семьон Кареев (4), Стоев, Блинов, Георгиев и Атанасов, докато за Ирбис-Скейт реализираха Жеков, Наков и Божанов.