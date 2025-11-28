Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Щафетата на България трета в своята серия в Нидерландия

  • 28 ное 2025 | 20:05
  • 343
  • 0
Щафетата на България за мъже завърши на трето място в първа четвъртфинална серия на Световната купа по шорттрек в Дордрехт (Нидерландия), която е квалификация за Зимните олимпийски игри в Италия през февруари следващата година.

Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов финишираха за 7:01.535 минути и останаха зад тимовете на Италия и Германия, които продължават на полуфиналите.

Българите ще бягат в ранкинг сериите заедно с Великобритания, Турция и Полша.

На 1000 метра Стефан-Александър Кюмюрджиев преодоля първите серии след съдийско решение, след като се класира четвърти в пета серия с 1:48.035 минута. Иван Дончев се нареди втори в четвърта с 1:27.667 минута, а Максимов - четвърти в шеста с 1:29.958.

Във вторите пресявки Кюмюрджиев завърши на четвърто място в шеста серия с 1:28.692 минута. На репешажите той остана пети в 11-а с 1:29.180 минута, Дончев е четвърти в първа серия с 1:30.815, а Максимов - пети в пета с 1:30.118.

В репешажите на 500 метра Дончев е трети в пета серия с 41.912 секунди, Гюров трети в девета с 42.662, а Максимов втори в 11-а с 42.728 секунди. Само победителите от всяка серия и шестте с най-добри втори времена продължават напред.

Световната купа в Дордрехт продължава до неделя.

