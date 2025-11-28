Най-после Лампартер спечели старт в Рука

Йоханес Лампартер (Австрия) започна похода си към втора обща титла в Световната купа по северна комбинация, като спечели откриващия сезон старт „компакт“ в Рука (Финландия).

Носителят на големия кристален глобус за 2022/23, който спечели последните две състезания от миналия сезон в Лахти (Финландия), записа три поредни победи, постигайки общо 18-ата си индивидуална победа за Световната купа.

Това бе силна заявка от 24-годишния състезател, който при отсъствието на контузения защитаващ титлата си шампион Винценц Гайгер (Германия) и след оттеглянето на петкратния общ победител Ярл Магнус Рийбер (Норвегия), е сред основните фаворити за титлата този сезон.

Лампартер положи основите на победата си с великолепен скок от 134,5 метра на голямата шанца HS142, за който получи 131,7 точки, и така изоставаше само с шест секунди от Томас Ретенегер (Австрия) преди ски бягането.

Лампартер настигна бързо своя сънародник още около първия километър от 7,5-километровото състезание и в един момент увеличи аванса си на повече от 10 секунди пред останалите, преди в крайна сметка да финишира за 17:38.2 – 7,7 секунди пред бързо финиширащия Юлиан Шмид (Германия).

Местният любимец Илка Херола (Финландия), който спечели първата си победа за Световната купа в Осло към края на миналия сезон, зарадва феновете си с трето място на подиума, на 17 секунди зад лидера.

Това бе първа победа за Лампартер в Рука, където през последните пет години той пет пъти се бе класирал втори.

„Това беше перфектният петък за мен“, каза той пред сайта на ФИС. „Всичко вървеше много добре. Свърших си работата и през цялото лято мислех за този сезон и за Олимпийските игри.“

Лампартер започна ски бягането с бързо темпо, излизайки начело заедно с Ретенегер още към края на първата от трите обиколки по 2,5 км.

Преследващото трио Шмид, Давид Мах (Германия) и Херола все още изоставаше с 15–16 секунди в този момент, а макар Херола да излезе начело на групата във втората обиколка, той не успя да стопи разликата с Лампартер.

Това усилие изглежда изтощи финландеца и в последната обиколка именно Шмид се оказа най-силен сред преследвачите, като се откъсна от Херола и за кратко почти настигна Лампартер по едно тежко изкачване, преди да се задоволи със силно второ място.

„Условията бяха тежки“, каза той. „Последните няколко дни беше много студено и снегът не беше толкова мокър, но днес беше съвсем различно и техническият екип свърши страхотна работа [в подготовката на трасето]. Опитах се да настигна Йоханес [Лампартер], но той все пак беше много силен и в последните 300 метра, и съм много щастлив от второто място.“

Херола, който се стреми да стане първият финландец, спечелил индивидуално състезание от Световната купа по северна комбинация у дома от 15 години насам, също бе доволен от мястото на подиума в първото от трите състезания този уикенд. В събота предстои индивидуален старт по системата „Гундерсен“, а в неделя – масов старт.

„Това е невероятно“, каза той. „Повече от 10 години се мъча тук без подиум или добро състезание, но днес всичко работеше доста добре.“

Кристиян Илвес (Естония), който започна ски бягането на 11-то място и с пасив от 40 секунди, направи мощен финален щурм и завърши четвърти – едно място пред Йенс Лураас Офтебро (Норвегия), който стартира от 16-а позиция с изоставане от 50 секунди и стигна до петото място.

По-рано, ски скоковете на голямата шанца HS142 – една от най-големите в календара на Световната купа – се проведоха при постоянен снеговалеж и трудни ветрови условия.

Дзяуен Джао (Китай), който скачаше 11-ти от общо 59 състезатели и чийто най-добър резултат за Световната купа до момента бе 34-о място именно в Рука преди 12 месеца, предизвика голяма изненада, като прелетя 131,5 метра и с 123,4 точки излезе начело.

24-годишният състезател остана лидер, когато оставаха само 12 скачачи, като само опитът на двукратния световен юношески шампион Пол Валхер (Австрия) – 130,5 м за 123,3 точки – се доближи до резултата му, докато мнозина се затрудняваха в трудните ветрови условия.

Давид Мах (Германия) постави нова висока летва с отличен скок от 133,0 м за 131,5 точки, но Томас Ретенегер (Австрия) – един от най-постоянните и силни скачачи в тура – полетя цели пет метра по-далеч и записа най-дългата дистанция за деня – 138,0 м и 137,9 точки.

Така Ретенегер поведе преди ски бягането, но Лампартер, който по-рано бе спечелил и пренасрочения PCR с опит от 132,5 м, си осигури старт само на шест секунди зад него с отличния си скок от 134,5 м, скачайки последен.

В крайна сметка Ретенегер завърши седми, на 34,5 секунди зад Лампартер, Мах падна до 12-то място, а Джао се свлече до 48-о, на над две минути изоставане.