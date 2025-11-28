Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Пътят на девойките на България към първото място в европейското издание на турнира IHF Trophy е отворен

Пътят на девойките на България към първото място в европейското издание на турнира IHF Trophy е отворен

  • 28 ное 2025 | 19:09
  • 307
  • 0
Пътят на девойките на България към първото място в европейското издание на турнира IHF Trophy е отворен

Девойките на България направиха важна крачка към първото място в турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy – Зона Европа. Воденият от Миглена Христова тим надигра състава на Белгия и записа втора победа, след тази над домакина Косово с 25:17, която го изведе начело във временното класиране.

Отличен старт за девойките на България на европейското издание на IHF Trophy
Отличен старт за девойките на България на европейското издание на IHF Trophy

"Лъвиците" стигнаха до успеха след обрат през второто полувреме. Първото завърши при два гола в полза на белгийките, въпреки че през по-голямата част от 30-те минути България водеше в резултата. След първия четвърт час момичетата ни дори имаха аванс от 4 гола при 12:8, но позволиха на съперничките си да го стопят и да се оттеглят с преднина на почивката – 17:19. Още в началото на второто полувреме съставът ни изравни и в 37-ата минута отново излезе напред – 22:23. Този път избраничките на Миглена Христова не изпуснаха лидерството си до края и само методично увеличаваха преднината си до крайното 36:31.

Ивет Костадинова заби впечатляващите 14 гола за успеха, със 7 завърши Мартина Тодорова. Силно второ полувреме с 5 реализирани попадения направи Петя Василева. Тя завърши с общо 6 в мача. Крилата Ния Цанкова и Нася Асенова добавиха по 3 гола.

За България предстоят още два мача в Прищина. Първият е утре (29 ноември) от 16,00 часа българско време срещу тима на Азербайджан, който е с две поражения дотук. В неделя (30 ноември) от 14,00 часа българските момичета излизат срещу състава на Великобритания.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Main Event Day 1B **Live Report** – Bwin Legends Sofia

Main Event Day 1B **Live Report** – Bwin Legends Sofia

  • 28 ное 2025 | 18:10
  • 2015
  • 0
Колумбийският колоездач бе осъден в Монако

Колумбийският колоездач бе осъден в Монако

  • 28 ное 2025 | 14:50
  • 410
  • 0
Олимпийски игри в Германия няма да проработят без Берлин, категоричен е кметът на града

Олимпийски игри в Германия няма да проработят без Берлин, категоричен е кметът на града

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 330
  • 0
Интермарше-Уонти обяви раздялата със спринтьора Биниам Гирмай

Интермарше-Уонти обяви раздялата със спринтьора Биниам Гирмай

  • 28 ное 2025 | 12:59
  • 627
  • 0
Българин влезе в Борда на Европейския крикет

Българин влезе в Борда на Европейския крикет

  • 28 ное 2025 | 12:23
  • 522
  • 0
Карлос Насар посети комплекс СамЕлион в Самоков

Карлос Насар посети комплекс СамЕлион в Самоков

  • 28 ное 2025 | 12:17
  • 629
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

Мъка на "Лаута"! Локомотив започна да се движи като пътнически влак

  • 28 ное 2025 | 19:28
  • 11721
  • 22
Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

Страхотен! Никола Цолов 7-ми в първата си квалификация във Формула 2

  • 28 ное 2025 | 18:48
  • 6240
  • 4
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 16366
  • 63
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 16465
  • 36
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 24252
  • 23
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 8395
  • 7