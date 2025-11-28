Пътят на девойките на България към първото място в европейското издание на турнира IHF Trophy е отворен

Девойките на България направиха важна крачка към първото място в турнира на Международната федерация по хандбал IHF Trophy – Зона Европа. Воденият от Миглена Христова тим надигра състава на Белгия и записа втора победа, след тази над домакина Косово с 25:17, която го изведе начело във временното класиране.

"Лъвиците" стигнаха до успеха след обрат през второто полувреме. Първото завърши при два гола в полза на белгийките, въпреки че през по-голямата част от 30-те минути България водеше в резултата. След първия четвърт час момичетата ни дори имаха аванс от 4 гола при 12:8, но позволиха на съперничките си да го стопят и да се оттеглят с преднина на почивката – 17:19. Още в началото на второто полувреме съставът ни изравни и в 37-ата минута отново излезе напред – 22:23. Този път избраничките на Миглена Христова не изпуснаха лидерството си до края и само методично увеличаваха преднината си до крайното 36:31.

Ивет Костадинова заби впечатляващите 14 гола за успеха, със 7 завърши Мартина Тодорова. Силно второ полувреме с 5 реализирани попадения направи Петя Василева. Тя завърши с общо 6 в мача. Крилата Ния Цанкова и Нася Асенова добавиха по 3 гола.

За България предстоят още два мача в Прищина. Първият е утре (29 ноември) от 16,00 часа българско време срещу тима на Азербайджан, който е с две поражения дотук. В неделя (30 ноември) от 14,00 часа българските момичета излизат срещу състава на Великобритания.