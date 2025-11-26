Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Отличен старт за девойките на България на европейското издание на IHF Trophy

Отличен старт за девойките на България на европейското издание на IHF Trophy

  • 26 ное 2025 | 23:06
  • 273
  • 0
Отличен старт за девойките на България на европейското издание на IHF Trophy

Националният отбор на България по хандбал за девойки до 17 години направи отличен старт на европейското издание на IHF Trophy. Българският състав се наложи над домакина Косово с 25:17 и започна по обещаващ начин турнира на Международната федерация по хандбал.

Мартина Тодорова реализира 7 попадения за успеха, Карина Христова добави 4, Ивет Костадинова се разписа 3 пъти.

Следващият мач на българските момичета е в петък (28 ноември) срещу отбора на Белгия от 16,00 часа българско време.

С успех в турнира стартира и отборът на Великобритания, който надигра Азербайджан с 32:27.

Снимки: официална Фейсбук страница на Federata e Hendbollit e Kosovës

Следвай ни:

Още от Други спортове

19-годишен узбек спечели Световната купа по шахмат

19-годишен узбек спечели Световната купа по шахмат

  • 26 ное 2025 | 15:27
  • 1056
  • 0
Кметът на Ардино се срещна с треньорите на националните отбори по тенис на маса

Кметът на Ардино се срещна с треньорите на националните отбори по тенис на маса

  • 26 ное 2025 | 12:34
  • 436
  • 0
Иван Денев - Tubatalevski спечели Mystery Bounty турнира!

Иван Денев - Tubatalevski спечели Mystery Bounty турнира!

  • 26 ное 2025 | 12:20
  • 6078
  • 6
Депутат: Тотализаторът остава държавен, отваряме вратата, ако се появи голям международен оператор

Депутат: Тотализаторът остава държавен, отваряме вратата, ако се появи голям международен оператор

  • 26 ное 2025 | 12:09
  • 2467
  • 2
Русия забрани на спортистите си да си сменят гражданството

Русия забрани на спортистите си да си сменят гражданството

  • 26 ное 2025 | 10:47
  • 1008
  • 1
Кметът на Русе награди изявени млади спортисти

Кметът на Русе награди изявени млади спортисти

  • 25 ное 2025 | 15:50
  • 972
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

Луда вечер в Шампионската лига с над 40 гола!

  • 27 ное 2025 | 00:01
  • 22488
  • 0
Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

Силен Арсенал нанесе първа загуба на Байерн и еднолично оглави класирането и в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 9456
  • 108
Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

Срамът за Ливърпул продължи с катастрофа на "Анфийлд" срещу ПСВ

  • 26 ное 2025 | 23:54
  • 15213
  • 48
И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

И боговете на Олимп не спряха рецитала на Мбапе, който залепи Реал до лидерите

  • 27 ное 2025 | 00:17
  • 14836
  • 64
Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

Атлетико отново огорчи Интер и прекъсна перфектната му серия в ШЛ

  • 26 ное 2025 | 23:56
  • 5710
  • 3
Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

Левски отпадна от Шампионската лига след загуба от Лас Палмас в София

  • 26 ное 2025 | 21:43
  • 13008
  • 24