Отличен старт за девойките на България на европейското издание на IHF Trophy

Националният отбор на България по хандбал за девойки до 17 години направи отличен старт на европейското издание на IHF Trophy. Българският състав се наложи над домакина Косово с 25:17 и започна по обещаващ начин турнира на Международната федерация по хандбал.

Мартина Тодорова реализира 7 попадения за успеха, Карина Христова добави 4, Ивет Костадинова се разписа 3 пъти.

Следващият мач на българските момичета е в петък (28 ноември) срещу отбора на Белгия от 16,00 часа българско време.

С успех в турнира стартира и отборът на Великобритания, който надигра Азербайджан с 32:27.

Снимки: официална Фейсбук страница на Federata e Hendbollit e Kosovës