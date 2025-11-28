Първата копка на новата зала на БУБА вече е факт

Капитанът на БУБА Баскетбол U17 Лазар Петров, кметове и министър направиха първа копка за новата зала. Официалното събитие, което слага началото на изграждане на многофункционално спортно съоръжение в столичния квартал „Слатина“ събра десетки функционери, съобщава bubabasket.eu.

„Вече 8 години и половина работим за този проект и сме благодарни на всички, които помогнаха това най-накрая да се случи“, каза президентът на БУБА Баскетбол Борислав Хаджирусев.

Домакин на събитието бе един от благодетелите на БУБА Георги Божков, син на един от основателите на клуба Емануил Божков. Той е член на УС на БУБА и инвеститор на проекта.

Изпълнителният директор на БУБА Мануел Марков пък представи Лазар Петров като талисман на новата зала.

Своята съпричастност към проекта изразиха бившият председател на СОС и настоящ министър на правосъдието Георги Георгиев и неговият екип, бившият кмет на София Йорданка Фандъкова, общинският съветник Вили Лилков, кметът на Район „Слатина“ Георги Илиев и др.

Новата спортна зала в „Слатина“ ще разполага с две баскетболни игрища, които могат да се трансформират за волейбол, бадминтон и тенис. Предвидени са и специализирани зали за бокс, борба, игрища за падел, фитнес зона.

По време на събитието Лилков прочете специално приветствие от спортния директор на световната федерация ФИБА Коста Илиев. „Повече от 30 години Вие палите искрата на баскетбола в детските сърца. Плод на вашите усилия са много титли и медали от Държавните първенства на България, както и създаването на много национални състезатели в различните възрастови групи. Вашият клуб е вече добре познат и в Европа, където участвате успешно в международни турнири. Изграждането на нова собствена зала за баскетбол е огромна крачка в развитието на клуба.

Използвам хубавия повод да поздравя всички състезатели, треньори, деятели и ръководители на клуба от свое и от името на ФИБА с успешната работа за развитието на нашия спорт баскетбол в страната и на международното поле.

Желая ви още много успехи и радост. Надявам се да имам възможността да присъствам на откриването на залата“, казва в писмото си бившият български национал.

В церемонията се включиха и много играчи на БУБА, както и треньорите Емилия Кръстева и Борис Бракалов.

Снимки: bubabasket.eu