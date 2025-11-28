Тунчев: Футбол трудно можеше да се очаква, повече битка

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след равенството на своя тим с Локомотив (София). Двата тима не успяха да се победят и завършиха 0:0 в “Надежда”.

“Труден мач. Футбол трудно можеше да се очаква, повече битка. Доволен съм от футболистите за битката, която показаха. Трябваха ни 10-15 минути да се приспособим към терена. Създадохме ситуации, но не успяхме да ги реализираме или изиграем по по-добър начин.

Серкан почувства умора, не искахме да го рискуваме и затова вкарахме Ебоа Ебоа. Това беше причината.

Разполагаме с добри футболисти. Неслучайно имаме 20 играчи, които всеки един от тях може да замести другия. Хубаво е, че има конкуренция и отстояват позицията си в отбора. До вторник имаме дни, ще се възстановим, ще видим кой ще може и кой няма да може да играе и тогава ще решаваме за състава”, заяви Тунчев.