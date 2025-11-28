Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Тунчев: Футбол трудно можеше да се очаква, повече битка

Тунчев: Футбол трудно можеше да се очаква, повече битка

  • 28 ное 2025 | 17:08
  • 447
  • 0

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след равенството на своя тим с Локомотив (София). Двата тима не успяха да се победят и завършиха 0:0 в “Надежда”.

Мокри и кални нули в "Надежда"
Мокри и кални нули в "Надежда"

“Труден мач. Футбол трудно можеше да се очаква, повече битка. Доволен съм от футболистите за битката, която показаха. Трябваха ни 10-15 минути да се приспособим към терена. Създадохме ситуации, но не успяхме да ги реализираме или изиграем по по-добър начин.

Серкан почувства умора, не искахме да го рискуваме и затова вкарахме Ебоа Ебоа. Това беше причината.

Разполагаме с добри футболисти. Неслучайно имаме 20 играчи, които всеки един от тях може да замести другия. Хубаво е, че има конкуренция и отстояват позицията си в отбора. До вторник имаме дни, ще се възстановим, ще видим кой ще може и кой няма да може да играе и тогава ще решаваме за състава”, заяви Тунчев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вратар от Рапид (Виена) започна проби в Дунав (Русе)

Вратар от Рапид (Виена) започна проби в Дунав (Русе)

  • 28 ное 2025 | 13:43
  • 1051
  • 3
Отложиха мача в Гоце Делчев

Отложиха мача в Гоце Делчев

  • 28 ное 2025 | 13:43
  • 1313
  • 0
Венци Стефанов "чукна" 76

Венци Стефанов "чукна" 76

  • 28 ное 2025 | 13:25
  • 3126
  • 10
Втора лига стартира със сблъсък в Пазарджик

Втора лига стартира със сблъсък в Пазарджик

  • 28 ное 2025 | 13:17
  • 1393
  • 0
Забавянето на строежа на "Лаута" отказа БФС да организира турнир от ФИФА сериите

Забавянето на строежа на "Лаута" отказа БФС да организира турнир от ФИФА сериите

  • 28 ное 2025 | 12:44
  • 708
  • 0
Лудогорец пусна билетите за Ботев (Враца)

Лудогорец пусна билетите за Ботев (Враца)

  • 28 ное 2025 | 12:19
  • 416
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:0 Монтана

Локомотив (Пловдив) 0:0 Монтана

  • 28 ное 2025 | 17:32
  • 4251
  • 2
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 11776
  • 39
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 12555
  • 32
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 18829
  • 20
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 12472
  • 9
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 5638
  • 5