Карлсон отново доминира на любимото си трасе в Рука

Фрида Карлсон продължи любовната си история с Рука, като спечели впечатляващо откриващия старт от сезон 2025/26 на Световната купа по ски бягане на ФИС в североизточна Финландия – 10 км интервален старт в класически стил при жените.

След като завоюва златния медал в масовия старт на 50 км свободен стил на Световното първенство в Трондхайм през 2025-а 26-годишната състезателка избра да се подготвя за новата кампания на ролкови кънки под слънцето на Тенерифе. Въпреки това тя изглеждаше напълно в свои води отново на снежната писта, която безспорно ѝ е най-успешната.

Това беше четвъртата победа на Карлсон в Рука и третата ѝ на дистанцията от 10 км, включително и през миналия сезон, когато отново започна с доминиращо представяне, побеждавайки великата Терезе Йохауг (Норвегия) с 46 секунди.

Всички разговори преди състезанието бяха за Джеси Дигинс (САЩ). Действащата двукратна носителка на Кристалния глобус от Световната купа, също победителка тук в Рука миналия сезон (на 20 км масов старт свободен стил), обяви миналата седмица, че ще се оттегли в края на сезона. Същото важи и за местната любимка Криста Пармакоски (Финландия). Петкратната олимпийска медалистка ще се откаже след петите си Зимни олимпийски игри – Милано–Кортина 2026. Трета 34-годишна състезателка – Хайди Венг (Норвегия) – също намекна, че това ще бъде последният ѝ сезон.

Но всички говореха за Карлсон, след като тя завърши на 10,5 секунди пред Венг. Моа Илар (Швеция) спечели бронза с изоставане от 18,3 секунди от своята сънародничка. Друга шведка – Еба Андерсон – остана още 3,1 секунди по-назад на четвърто място, пред Дигинс, която завърши пета.

Бързата писта в Рука – която за 24-та поредна година приема откриващия старт на сезона – посрещна състезателките със свеж сняг по по-високите участъци и ледени петна по-ниско, което направи подбора на ваксата изключително труден за техниците.

По време на двете обиколки на 5-километровото трасе това се оказа особено важно за постигането на перфектно сцепление по характерното стръмно изкачване на пистата – изтощителни 600 метра нагоре около първия километър.

Карлсон изглеждаше намерила идеалния баланс между сцепление и плъзгане. Още на третия километър тя беше с три секунди по-бърза от най-близките си преследвачки, а на половината дистанция преднината ѝ беше 10,2 секунди пред Илар.

Венг направи силен спринт в началото на втората си обиколка и навакса почти шест секунди спрямо Карлсон. Но опитната норвежка не успя да поддържа темпото, въпреки че това ѝ бе достатъчно, за да изпревари Илар и Андерсон.

„Беше супер забавно да се състезавам днес“, каза Карлсон, след като записа 13-тата си победа в Световната купа в кариерата си. „Бях напълно фокусирана върху собственото си бягане. Не знам точно какво съм правила след участието ми на шведските първенства преди седмица. Миналата седмица чувствах, че мога да се справя по-добре, отколкото го направих, така че се радвам, че не съм се заблуждавала и че формата ми е наистина добра.

Не мисля чак толкова за това колко е важно да покажа форма още в началото на сезона, защото не съм се целила специално в това състезание. Тренирах доста усилено и е страхотно да се състезаваш, когато тялото ти откликва така, както днес, затова ще продължа да следвам този ритъм.“

„Когато загрявах, не осъзнавах, че ще има толкова много хора, така че навън беше лудо викане", каза Венг. "Може би е, защото това е последният път, когато ще виждат Криста (Пармакоски) тук в Световната купа, така че атмосферата беше много добра.

Никога не съм била толкова добра в класическия стил тук, в Рука, така че съм много щастлива. Чувствах, че беше малко трудно да се изкачвам днес – снегът беше като огледало, нямаше най-доброто сцепление. Радвам се, че успях да се кача на подиума, може би за последен път тук.“

Дори Дигинс беше „супер щастлива“ с петото място. „Мисля, че това може би беше най-доброто ми 10 км класика в Рука в целия ми живот – иронично, тъкмо когато казвам, че ще се пенсионирам, най-накрая се научавам да карам добре класика. Забавлявах се много, беше добър ден. Целта ми беше да тръгна много агресивно и след това да издържа. Вероятно малко „умрях“ накрая, но това е добър сигнал за събуждане.“

Действието в Рука продължава в събота със спринта в класически стил.