Берое подписа с американски център

Женският Берое привлече американката Британи Никол Отри, която за последно е била част от мексиканския Драгонас. Това съобщават от клуба на официалната си страница във Фейсбук.

„Добре дошла в зеленото семейство. Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!“, написаха от Берое при представянето.

Американката е на 27 години и играе на позиция център. През 2022 година завършва Belmont Abbey College. Професионалната ѝ кариера преминава през германския Васербург, чилийския Алемана Пайлако и швейцарския Аарау. За последно е част от състава на Драгонас, като в края на сезона попада в идеалната петица на Мексиканската лига.

На Берое утре предстои първо домакинство от новия сезон в женското баскетболно първенство. Сребърните медалистки от предишната кампания приемат шампиона Монтана от 18:00 часа в Спортна зала „Стара Загора“.

В първия си двубой от шампионата Берое загуби при гостуването си на Рилски спортист, а Монтана се наложи над самоковки в откриващия си мач за сезона.

