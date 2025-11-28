Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Берое подписа с американски център

Берое подписа с американски център

  • 28 ное 2025 | 16:51
  • 236
  • 0
Берое подписа с американски център

Женският Берое привлече американката Британи Никол Отри, която за последно е била част от мексиканския Драгонас. Това съобщават от клуба на официалната си страница във Фейсбук.

„Добре дошла в зеленото семейство. Пожелаваме ти здраве, късмет и много победи със зелено-белия екип!“, написаха от Берое при представянето.

Американката е на 27 години и играе на позиция център. През 2022 година завършва Belmont Abbey College. Професионалната ѝ кариера преминава през германския Васербург, чилийския Алемана Пайлако и швейцарския Аарау. За последно е част от състава на Драгонас, като в края на сезона попада в идеалната петица на Мексиканската лига.

На Берое утре предстои първо домакинство от новия сезон в женското баскетболно първенство. Сребърните медалистки от предишната кампания приемат шампиона Монтана от 18:00 часа в Спортна зала „Стара Загора“.

В първия си двубой от шампионата Берое загуби при гостуването си на Рилски спортист, а Монтана се наложи над самоковки в откриващия си мач за сезона.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Бившата на Скоти Пипън лъсна без бельо до 20 години по-младото си гадже

Бившата на Скоти Пипън лъсна без бельо до 20 години по-младото си гадже

  • 28 ное 2025 | 13:27
  • 1901
  • 0
Евролигата отново наказа Партизан, заплашва с още по-драстични санкции

Евролигата отново наказа Партизан, заплашва с още по-драстични санкции

  • 28 ное 2025 | 13:18
  • 1098
  • 1
Любовта дава криле на НБА звезда

Любовта дава криле на НБА звезда

  • 28 ное 2025 | 12:57
  • 1034
  • 0
Джейлън Уилямс се завръща за "Гръмотевиците"

Джейлън Уилямс се завръща за "Гръмотевиците"

  • 28 ное 2025 | 12:54
  • 513
  • 0
Стеф Къри аут за поне седмица

Стеф Къри аут за поне седмица

  • 28 ное 2025 | 12:19
  • 411
  • 1
9 точки за 9 секунди... Литовец напомни за подвига на Трейси МакГрейди

9 точки за 9 секунди... Литовец напомни за подвига на Трейси МакГрейди

  • 28 ное 2025 | 11:55
  • 3609
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 0:0 Монтана

Локомотив (Пловдив) 0:0 Монтана

  • 28 ное 2025 | 17:32
  • 4233
  • 2
Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

Веласкес с коментар за Лудогорец, заяви: Осемте точки преднина не ми вдъхват абсолютно нищо

  • 28 ное 2025 | 16:17
  • 11752
  • 39
Мокри и кални нули в "Надежда"

Мокри и кални нули в "Надежда"

  • 28 ное 2025 | 16:55
  • 12518
  • 32
Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

Ръководството на Ливърпул може да помоли Клоп да спаси сезона, след което има друга цел за нов мениджър

  • 28 ное 2025 | 13:47
  • 18796
  • 20
Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

Никола Цолов стартира първия си уикенд във Формула 2 с 18-то място

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 12455
  • 9
Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

Още трима от футболистите на Лудогорец подписаха нови договори

  • 28 ное 2025 | 15:52
  • 5628
  • 5