  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Марк Кюбан посочи кой е причинил загубата на Далас от Маями във Финалите на НБА през 2006 година

Марк Кюбан посочи кой е причинил загубата на Далас от Маями във Финалите на НБА през 2006 година

  • 28 ное 2025 | 16:12
Миноритарният собственик на Далас Маверикс Марк Кубан изрази мнение, че съдията Бенет Салваторе е главният виновник за загубата на тексасци с 2-4 от Маями Хийт на Финалите на НБА през 2006 година. Далас повежда с 2-0 победи тогава, но допуска 4 поредни поражения след това от водения от Дуейн Уейд тим на “Горещите”.

Уейд записва средно по 34.7 точки, 7.8 борби и 3.8 асистенции средно на мач и става MVP на Финалите. Според дългогодишния бос на Далас Кубан обаче друг човек е отговорен за крайния резултат, намеквайки за съмнителни нередности около Финалите през 2006.

"Трябваше да спечелим. Някой го спомена вчера и ме попита: “Мислиш ли, че Дуейн Уейд ви би?”. Казах му: “Не, Бенет Салваторе ни би”. За тези, които не знаят - той е съдия. Стоя си зад думите”, каза Кюбан в подкаста Run Your Race.

Маверикс завършиха редовния сезон 2005/06 с 60 победи и 22 загуби, като в плейофите елиминираха последователно Мемфис Гризлис, защитаващия титлата си тогава Сан Антонио Спиърс и водения от най-полезния играч в лигата по това време Стийв Неш Финикс Сънс.

Снимки: Gettyimages

