Александър Донски на четвърти "Чаланджър" финал на двойки през сезона

Националът на България за “Купа Дейвис” Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис от сериите “Чалънджър 100” в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Донски и представителят на домакините Тиаго Перейра се наложиха над поставените под номер 3 Иниго Сервантес (Испания) и Давид Пихлер (Австрия) с убедителното 6:3, 6:1 само за 58 минути. Те наваксаха ранен пробив аванс и с четири поредни гейма обърнаха до 5:2 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част дръпнаха с 4:0 и до края нямаха проблеми.

С успеха днес 27-годишният българин си осигури 2090 евро и 60 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 133-ото място.

Александър Донски и Тиаго Перейра очакват утре в мача за трофея в Мая победителите от срещата между водачите в схемата Тео Арибаже (Франция) и Нино Сердарушич (Хърватия) и румънците Александру Жекан и Богдан Павел.

Донски за четвърти път през сезона достигна до финал при дуетите в сериите „Чалънджър“ на АТП след турнирите в Брага през октомври, в Тунис през май и в Кигали, където през март спечели първата си и единствена титла до този момент във веригата.

С доброто си представяне в надпреварата през тази седмица българинът си гарантира рекордно класиране в световната ранглиста на двойки, в която ще прогресира в най-лошия случай до 127-ата позиция, което е с две места по-напред от най-доброто му досега.