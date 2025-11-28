Популярни
  Джордж Лазаров отпадна на 1/4-финалите в Анталия

Джордж Лазаров отпадна на 1/4-финалите в Анталия

  • 28 ное 2025 | 15:50
Джордж Лазаров отпадна на 1/4-финалите в Анталия

Българинът Джордж Лазаров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният квалификант Лазаров загуби от германеца Тим Хандел с 6:2, 6:7(5), 1:6 след 2:12 часа игра.

Младият българин беше близо до първо класиране за полуфинал в кариерата си в състезание от веригата на Международната федерация по тенис ITF при мъжете поединично, след като взе убедително първия сет, но във втория пропусна всичките си пет възможности за пробив, а в тайбрека пропиля и аванс от 4:2 точки, след което по-опитният 29-годишен Хандел успя да реализира пълен обрат.

Това беше втори мач за деня за Лазаров, който сутринта постигна успех във втория кръг.

