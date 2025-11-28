"Уикендът в Рука" обещава обичайното зрелище в ски скоковете

След завладяващия старт на сезона за Световната купа на ФИС 2025/26 най-добрите ски скачачи в света при мъжете ще се стремят да предложат още една порция зрелищни сблъсъци, тъй като спортът се завръща към вече традиционната програма „Ruka Nordic“.

„Уикендът в Рука“ ще ги събере заедно със състезателите по ски бягане и северна комбинация, като в рамките на три дни се очаква да се проведат осем надпревари от Световната купа.

Около 400 състезатели от 30 държави ще участват в трите дисциплини в това, което представлява истински празник на всичко скандинавско.

Двата старта от Световната купа по ски скокове са насрочени за 29–30 ноември.

„Ruka Nordic вече е в нова фаза,“ казва изпълнителният директор на събитието Нари Кескиахо. „Нашата цел е да развием събитието така, че то да предлага още повече преживявания за публиката и възможности за спонсори и партньори.

Има и много сериозно медийно присъствие, което говори за привлекателността на Ruka Nordic. Хората обичат да идват тук.“

За първи път в кариерата си петкратният медалист от световни първенства Анже Ланишек (СЛО), който спечели втората Световна купа във Фалун, Швеция, по-рано тази седмица, ще облече жълтата фланелка за началото на първия старт на голямата шанца (large hill) в събота.

Най-близкият му съперник – Щефан Крафт (АВТ), който постигна рекордно общо количество точки в Световната купа по ски скокове на ФИС след победата си в първата надпревара във Фалун, не е пътувал до Финландия, а се е върнал в родината си, тъй като партньорката му скоро трябва да роди.

Победителят в кристалния глобус за 2024/25 Даниел Чофених (АВТ) заема трето място в генералното класиране след първите четири старта от Световната купа, но въпреки впечатляващите си успехи в кариерата – особено през последните 12 месеца – той все още не е бил на подиума в Рука (Финландия).

Въпреки това той е завършвал четвърти, пети и шести през последните два сезона и ще бъде уверен в борбата за място в топ 3 след доброто начало на 2025/26, което включва победа в откриващия сезон старт в Лилехамер (Норвегия).

Действащият олимпийски шампион Рьою Кобаяши (Япония) спечели втория старт в Лилехамер и заема четвъртото място в общото класиране. Той спечели двата старта от Световната купа в Рука през 2018 г., а също така триумфира самостоятелно и през 2021 г., но през миналия сезон във Финландия завърши на 16-о и 24-то място.

Топ 5 във временното класиране се допълва от световния шампион Домен Превц, който завърши трети във втория старт за Световната купа във Фалун (Швеция) – резултат, който беше изключително впечатляващ, като се има предвид, че той претърпя тежко падане по време на втората тренировка и дори се състезаваше с окървавено лице часове по-късно в основните скокове.

Рука дебютира като домакин на Световна купа по ски скокове на ФИС през 1996 г. и е известна като „трудна“ шанца за състезателите, поради често променящите се ветрове по време на надпреварите.

Тази година тестовите скачачи ще бъдат от финландския национален отбор за юноши, като сред имената, на които ще се обръща внимание през следващите години, са Андреас Хелане и Рику Вартияйнен.

Шестима състезатели от страната домакин ще застанат на стартовата линия в първия квалификационен кръг, като най-разпознаваемото име в отбора им е Анти Аалто (Финландия), който завърши на 11-то място през миналия сезон.