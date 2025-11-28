Лапорта: Цял живот съдиите помагат на Реал Мадрид - само вижте последния им мач в Ла Лига

Президентът на Барселона Жоан Лапорта отправи остри нападки срещу Реал Мадрид и неговия ръководител Флорентино Перес, който пък преди дни се изказа крайно срещу шампионите.

„Сега се сещам за изказванията на Общото събрание на Реал Мадрид, които нямах възможност да коментирам, но сега ще го направя - започна босът на “блаугранас”. - Смятам, че те са извън играта и показват колко са обсебени от Барселона. Изглежда, че трябва да говорят за Барса, за да оправдаят не знам какво. Те постоянно присъстват в съдебния процес по „случая Негреира“, който разтягат като дъвка, защото знаят, че няма нищо. Това е начин да оправдаят нещо, което не е вярно: Барса никога не е купувала съдия и като цяло реферите не ни помагат. Цял живот са помагали на Мадрид. Без да ходим по-далеч, в миналия кръг в Ла Лига (2:2 срещу Елче - б.р.) те вкараха два гола, които не трябваше да бъдат зачетени. За мен е ясно, че Джуд Белингам играе с ръка при единия, а при другия Винисиус Жуниор счупи носа на Иняки Пеня. Тези две попадения не трябваше да бъдат зачитани и сега Барса щеше да е лидер в Ла Лига.“

„В Реал Мадрид имат мания за преследване срещу най-добрия период в историята на Барса - продължи Лапорта. - Не им хареса, че Барселона беше световен еталон от 2004 до 2015 г., когато клубът беше хегемон, и сега търсят оправдания, които не водят доникъде. Бяхме отборът, който играеше най-добре, признат, уважаван и обичан за това, което давахме. Бяхме признати за постиженията си и уважавани за начина, по който ги постигнахме. Спечелихме много титли и играта на Барса беше обект на възхищение по целия свят, така че да не търсят извинения като лоши платци. Сега щяхме да сме лидери.

Критиките на Реал Мадрид към Тебас ме карат да се замисля. Искат да го отстранят и да сложат някой друг...

„Ако са се вкопчили в своята обсебеност по Барселона, аз съм доволен, защото това обикновено са периоди, в които Барса е успешен и триумфира. След изявленията на Общото събрание и атаките срещу президента на Ла Лига започвам да си мисля лоши неща. Аз съм имал своите възходи и падения с Хавиер Тебас, но той е достоен човек, който изпълнява длъжността си с голяма страст. Имаме нормални отношения. Не сме били привилегировани. Реал Мадрид обаче е в конфликт с Ла Лига и е обсебен от идеята да отстрани Тебас, за да постави някой друг... Тази стратегия не ми вдъхва доверие. Тебас прави всичко в името на доброто на Ла Лига, така че ме кара да подозирам, че подтикнати от Мадрид, те ще се опитат да го махнат, за да сложат... кого?“, каза още президентът на Барселона.

Тези критики Лапорта отправи в Андора, където беше за представянето на книгата „Княжество в синьо и червено: страна с куле чувства“.

