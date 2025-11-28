Популярни
Олимпийски игри в Германия няма да проработят без Берлин, категоричен е кметът на града

  • 28 ное 2025 | 13:57
  • 238
  • 0
Берлин трябва да бъде градът-кандидат на Германия за домакинство на олимпийски игри заради статута си и икономическата полза, която ще донесе на Източна Германия, заяви кметът на града Кай Вегнер.

Берлин се изправя срещу Хамбург, Мюнхен и региона Рейн-Рур, за да бъде кандидатът на Германия за Летните олимпийски игри през 2036, 2040 или 2044 г. Олимпийските игри в Берлин през 2036 г. биха били 100 години след организираните от нацистите игри в града и поддръжниците на кандидатурата казват, че това би показало колко много е постигнала столицата оттогава.

Вегнер вижда и други причини Берлин да получи одобрението.

„За да се случат Игрите в Германия, няма как да това да стане без Берлин“, каза той на пресконференция, посветена на кандидатурата.

„Това ще бъде истински инвестиционен тласък за нашия град. Това ще бъде инвестиционен тласък за Източна Германия - в инфраструктура, в обществен транспорт и в жилищно строителство.“

Бившата Източна Германия все още се представя икономически по-зле от Запада, въпреки обединението на двете страни през 1990 г.

Германската конфедерация за олимпийски спортове (DOSB) иска да направи избор между четиримата кандидати през третото тримесечие на 2026 г., както и да реши към кои игри да се насочи. Лос Анджелис е домакин през 2028 г., а Бризбейн през 2032 г.

Скорошно проучване на общественото мнение показа, че 67% от берлинчани са против кандидатура за Олимпийските игри.

Мюнхен гласува в полза на Игрите в края на октомври с ясно мнозинство от 66,4%. В Хамбург е планиран референдум за май, а Северен Рейн-Вестфалия ще проведе такъв през април в общините Рейн-Рур, които биха били домакини.

В Берлин обаче референдум няма да има.

Последните германски олимпийски игри бяха в Мюнхен през 1972 г.

