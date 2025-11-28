Джейлън Браун с впечатляващо постижение

Крилото на Бостън Селтикс Джейсън Браун записа името си в историята на “Келтите” с впечатляващо постижение. Браун стана третият играч в историята на тима, който успява да достигне 500 точки през първите 18 мача на редовния сезон в НБА.

Jaylen Brown tonight became the third player in Celtics history to reach 500 points through the first 18 games of a season, joining Jayson Tatum (2022-23, 2024-25) and John Havlicek (1970-71). — Celtics Stats (@celtics_stats) November 27, 2025

Браун се присъединява към легендарния Джон Хавличек (1970/71) и съотборника си Джейсън Тейтъм, който вече два пъти е правил това (2022/23, 2024/25).

Бостън е на осмо място в класирането на Източната конференция на НБА с 10 победи и 8 загуби от началото на сезона, в отсъствието на контузената си суперзвезда Джейсън Тейтъм.

Снимки: Gettyimages