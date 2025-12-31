Хабиб Нурмагомедов е недоволен, че UFC освобождава бойци в серия от победи

Според Хабиб Нурмагомедов талантът трябва да бъде възнаграждаван преди всичко в UFC.

Организацията избра да не поднови договора на Ринат Фахретдинов (25-2-1 MMA, 6-0-1 UFC), който беше непобеден в октагона и в последната си изява записа победа с технически нокаут за 54 секунди над Андреас Густафсон на UFC Fight Night 258 миналия септември. Решението на UFC предизвика много коментари, но това не е първият случай, в който боец с положителна статистика не получава нов договор. Скорошни примери включват тежката категория Мартин Будай и Мухамад Мокаев в категория муха, който беше близо до мач за титлата.

Отборът на Нурмагомедов разполага с изобилие от талант, но бившият шампион на UFC в лека категория знае от първа ръка колко е важно да се промотират битките – просто това не е част от културата на неговия екип.

„Съжалявам американските промоутъри, защото идват толкова много гладни бойци, които не обичат „траш толка“ (trash talk, обидите преди мач)“, заяви Нурмагомедов по време на Световния спортен форум (чрез Red Corner MMA). „Те просто идват, разбиват хората, взимат парите и си тръгват, а американските организации не харесват това. Те обичат „траш толка“, обичат забавлението. От една страна разбирам, че това е бизнес, но в крайна сметка това е спорт. Един срещу един, влизаш сам в клетката и ще видим кой е най-добрият в света. Но идват много млади момчета, които не говорят мръсотии. В моята зала – имам няколко зали в Дагестан, има 500 аматьори и всички те искат да бъдат като Хабиб.“

„Всички те искат да бъдат шампиони и да завладеят света, и всички са добри. Как ще ги спреш? Сега виждам, че някои промоутъри следват определена политика и просто не подписват с тях, защото са им омръзнали. Всички Магомедови, Нурмагомедови скачат в UFC и превземат всичко. През последните няколко години те леко промениха политиката си и това не ми харесва. В крайна сметка това е спорт и трябва да е честно. През последните години те освободиха толкова много бойци, които дори не бяха губили в UFC. Просто договорите им изтекоха и не им предложиха нови. Честно казано, някой трябва да говори за това и мисля, че не е справедливо. Това е, което не ми харесва.“

Нурмагомедов беше част от най-продаваната битка в историята на UFC, когато се изправи срещу Конър Макгрегър през 2018 г. Известен със своя „траш толк“ и способността си да промотира битки, Макгрегър нажежи обстановката преди мача си с Нурмагомедов, което доведе до физическа саморазправа веднага след края на двубоя. Щом Нурмагомедов принуди Макгрегър да се предаде на UFC 229, той прескочи клетката, за да атакува екипа на ирландеца, което предизвика масов бой.