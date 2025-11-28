Популярни
  Sportal.bg
  Бетис
  3. Съотборник контузи Иско по нелеп начин

Съотборник контузи Иско по нелеп начин

  • 28 ное 2025 | 12:57
  • 324
  • 0

Един от лидерите на Бетис - Иско, e със седем шева на крака и отпада за дербито срещу Севиля през уикенда. Халфът тъкмо преди дни се завърна от контузия, но в четвъртък вечер - в мача срещу Утрехт (2:1) от петия кръг на Лига Европа, получи нова травма. Това се случи още в началните минути, след като неволно бе изритан от съотборника си Софиан Амрабат.

Иско водеше топката, но се стигна до недоразумение с Амрабат, който се опита да я изрита и уцели крака му. Това стана още във втората минута на срещата, като Иско се вдигна веднага, но куцаше и се наложи да бъде сменен в деветата минута. Проблемът за Бетис стана двоен, след като пет минути по-късно бе сменен и Амрабат, получил проблем при същото нарушение.

В градския сблъсък Бетис няма да може разчита и на Антони, който е наказан.

