Треньорът на ПАОК съжалява за пропуснатата победа над Бран в Лига Европа и за късното влизане на Десподов

Румънският старши треньор на ПАОК (Солун) Разван Луческу съжаляваше за пропуснатите точки срещу Бран (Берген) в 5-ия кръг на турнира на УЕФА Лига Европа с нелепо допуснатия изравнителен гол на норвежците в края, а също така и за малкото игрово време, което е имал Кирил Десподов.

Мачът завърши 1:1 с голове на Лука Иванушец в 64-ата минута и на Емил Корвинг в 89-ата, като същият пропусна и дузпа за гостите през първата част. С 8 точки ПАОК е на 17-о място в общото класиране на турнира, като можеше при успех до Порто и Генк, които са 8-и и 9-и.

Кирил Десподов се появи в 79-ата минута на мястото на Тайсон, след като направи едва една пълноценна тренировка преди срещата, повален от вирус в дните преди това.

„Голът за тях е разочароващ момент в мача. Контролирахме играта, с изключение на началото. След дузпата, която се появи от нищото за Бран, балансирахме, създадохме положения. И изравнителният гол дойде от нищото, докато имахме възможност да вкараме втори гол в преходите, но ни липсваше нещо в последната част, за да завършим“, съжалява румънският специалист.

„Такъв е футболът. Голът им дойде от най-лошия ъглов удар, който изпълниха. Това е вдъхновението на момента. Мисля, че оставихме първия корнер твърде лесно. Това е един от онези „мръсни“ голове, които идват от нищото, а не са продукт на някаква игра, комбинация“, допълни той.

Попитан за липсващите футболисти, той отбеляза отсъствието на Йоанис Константелиас, който е с контузия, но подчерта и късното влизане на Десподов. На крилата и в добра форма Тайсон и Андрия Живкович са свършили много работа, но друго би било, ако и българинът имаше „гориво“ за повече време, обясни още румънският специалист, който трябва да избере най-добрата версия за неделния мач с Левадиакос.

Сайтът на телевизия ant1live.com анализира, че начинът на работа на Луческу означава, че Десподов по всяка вероятност ще започне титуляр, но няма да остане пълни 90 минути на терена, защото идната сряда за тима предстои важно градско дерби с Арис (Солун) за Купата на Гърция, а след това пак срещу същия съперник, но за първенството на страна. И румънският треньор ще иска всичките му важни играчи да са здрави и свежи.

В гръцкото първенство ПАОК е на 2-о място в класирането с 26 точки, на 2 след лидера Олимпиакос и с 1 пред 3-ия АЕК (Атина). Десподов – капитан на българския национален отбор и петкратен футболист на годината, за момента има средна оценка от 7.2, която е най-висока и постоянна от периода в Щурм (Грац) преди пет години.

