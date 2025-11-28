Джордж Лазаров достигна до 1/4-финалите в Анталия

Българинът Джордж Лазаров се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният Лазаров надделя във втория кръг над Юго Узилу (Швейцария) с 6:2, 6:3 за 81 минути в срещата между двамата квалификанти. Той поведе с 4:1 гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част отново пое контрола с ранен пробив и не допусна да бъде застигнат.

Младият българин ще се опита да стигне за първи път в кариерата си до полуфинал поединично в състезание от веригата на Международната федерация ITF при мъжете, като по-късно днес във втория си мач за деня ще се изправи срещу германеца Тим Хандел.