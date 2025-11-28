Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. 9 точки за 9 секунди... Литовец напомни за подвига на Трейси МакГрейди

9 точки за 9 секунди... Литовец напомни за подвига на Трейси МакГрейди

  • 28 ное 2025 | 11:55
  • 140
  • 0
9 точки за 9 секунди... Литовец напомни за подвига на Трейси МакГрейди

Гардът на Ритас Вилнюс Игнас Саргиюнас се превърна за 9 секунди в легенда на литовския баскетбол. Това се случи в мача от квалификациите за Световното първенство през 2027 година между Великобритания и Литва в Лондон. Британците бяха изключително близо до историческа първа победа срещу Литва на баскетболния терен в историята си, като 15 секунди преди края имаха преднина от 7 точки - 87:80.

Уникална драма в Лондон, убийствен обрат в Белград и кошмарен старт за Италия в световните квалификации
Уникална драма в Лондон, убийствен обрат в Белград и кошмарен старт за Италия в световните квалификации

Тогава на сцената се появи 26-годишният Игнас Саргиюнас, който собственоръчно отне победата на Великобритания с три поредни тройки. Първата - 9.9 секунди преди края, втората - 3.5 секунди преди финалната сирена и третата - в последната секунда.

С изумителното си представяне Саргиюнас, завършил с 27 точки мача, напомни за легендарен момент от историята на НБА. На 9 декември 2004 година Трейси Макгрейди вкарва 13 поредни точки за 35 секунди и извежда Хюстън Рокетс по невероятен начин до победа с 81:80 срещу Сан Антонио Спърс. МакГрейди завършва мача с 33 точки, а това си остава може би най-емблематичният момент в неговата кариера.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Уникална драма в Лондон, убийствен обрат в Белград и кошмарен старт за Италия в световните квалификации

Уникална драма в Лондон, убийствен обрат в Белград и кошмарен старт за Италия в световните квалификации

  • 28 ное 2025 | 00:18
  • 2922
  • 0
Лудост в Сърбия, вижте как феновете на Партизан посрещнаха големия Желко Обрадович!

Лудост в Сърбия, вижте как феновете на Партизан посрещнаха големия Желко Обрадович!

  • 27 ное 2025 | 22:57
  • 11028
  • 3
Любо Минчев: Доволен съм от старанието на всички играчи

Любо Минчев: Доволен съм от старанието на всички играчи

  • 27 ное 2025 | 22:35
  • 5601
  • 5
Александър Стоименов: Свършихме си работата

Александър Стоименов: Свършихме си работата

  • 27 ное 2025 | 22:03
  • 878
  • 0
Йордан Минчев: Не успяхме да запазим дисциплината и концентрацията през цялото време

Йордан Минчев: Не успяхме да запазим дисциплината и концентрацията през цялото време

  • 27 ное 2025 | 21:48
  • 1402
  • 0
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 52442
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 114684
  • 370
Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 3010
  • 5
Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

  • 28 ное 2025 | 07:10
  • 4000
  • 7
Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

Никола Цолов преди дебюта във Ф2: Нямам търпение, много съм щастлив

  • 28 ное 2025 | 09:14
  • 3255
  • 3
Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

Проблемите на Кабаков в Европа: ударен футболист и нахлуващи на терена ултраси

  • 28 ное 2025 | 10:49
  • 4870
  • 4
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 31353
  • 2