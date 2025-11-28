9 точки за 9 секунди... Литовец напомни за подвига на Трейси МакГрейди

Гардът на Ритас Вилнюс Игнас Саргиюнас се превърна за 9 секунди в легенда на литовския баскетбол. Това се случи в мача от квалификациите за Световното първенство през 2027 година между Великобритания и Литва в Лондон. Британците бяха изключително близо до историческа първа победа срещу Литва на баскетболния терен в историята си, като 15 секунди преди края имаха преднина от 7 точки - 87:80.
Уникална драма в Лондон, убийствен обрат в Белград и кошмарен старт за Италия в световните квалификации
Тогава на сцената се появи 26-годишният Игнас Саргиюнас, който собственоръчно отне победата на Великобритания с три поредни тройки. Първата - 9.9 секунди преди края, втората - 3.5 секунди преди финалната сирена и третата - в последната секунда.
С изумителното си представяне Саргиюнас, завършил с 27 точки мача, напомни за легендарен момент от историята на НБА. На 9 декември 2004 година Трейси Макгрейди вкарва 13 поредни точки за 35 секунди и извежда Хюстън Рокетс по невероятен начин до победа с 81:80 срещу Сан Антонио Спърс. МакГрейди завършва мача с 33 точки, а това си остава може би най-емблематичният момент в неговата кариера.