9 точки за 9 секунди... Литовец напомни за подвига на Трейси МакГрейди

Гардът на Ритас Вилнюс Игнас Саргиюнас се превърна за 9 секунди в легенда на литовския баскетбол. Това се случи в мача от квалификациите за Световното първенство през 2027 година между Великобритания и Литва в Лондон. Британците бяха изключително близо до историческа първа победа срещу Литва на баскетболния терен в историята си, като 15 секунди преди края имаха преднина от 7 точки - 87:80.

Тогава на сцената се появи 26-годишният Игнас Саргиюнас, който собственоръчно отне победата на Великобритания с три поредни тройки. Първата - 9.9 секунди преди края, втората - 3.5 секунди преди финалната сирена и третата - в последната секунда.

Greatest comebacks I've seen:



1995 | Reggie Miller

2004 | Tracy McGrady

2025 | Ignas Sargiūnas

С изумителното си представяне Саргиюнас, завършил с 27 точки мача, напомни за легендарен момент от историята на НБА. На 9 декември 2004 година Трейси Макгрейди вкарва 13 поредни точки за 35 секунди и извежда Хюстън Рокетс по невероятен начин до победа с 81:80 срещу Сан Антонио Спърс. МакГрейди завършва мача с 33 точки, а това си остава може би най-емблематичният момент в неговата кариера.

Friendly reminder that Tracy McGrady once scored 13 points in 33 seconds. ❄️ pic.twitter.com/dOSuxb4lgm — SLAM (@SLAMonline) February 22, 2019