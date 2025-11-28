Уникална драма в Лондон, убийствен обрат в Белград и кошмарен старт за Италия в световните квалификации

Гардът на Черно море Тича Джелани Уотсън-Гейл направи добър мач за Великобритания в Лондон срещу Литва на старта на световните квалификации в зона Европа. Британците обаче претърпяха невероятно драматично поражение след кош буквално в последната секунда и отстъпиха с 88:89.

15 секунди преди края на мача Великобритания водеше с 87:80, но две поредни тройки на Игнас Саргиунас, втората от които, 3 секунди преди края, даде някакви, макар и нищожни надежди на литовците. Грешка на домакините при вкарването на топката в игра след това обаче даде един последен шанс на литовците и Саргиунас, с третата си поредна тройка, този път почти от центъра, шокира залата и донесе невъзможната наглед победа на Литва.

Greatest comebacks I've seen:



1995 | Reggie Miller

2004 | Tracy McGrady

2025 | Ignas Sargiūnas#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/TwuVya5xBe — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 27, 2025

Уотсън-Гейл вкара 12 точки и направи 3 асистенции в мача, но Саргиунас със своите 27 точки и рещаващите тройки в края влезе в ролята на големия герой за тима си.

В същото време, Италия се провали у дома срещу Исландия в Група D. "Адзурите" спечелиха само една четвърт в целия мач - последната (22:20), което се оказа крайно недостатъчно и Италия загуби със 76:81 в Ариано Иприно.

С подобно кошмарно начало се размина на косъм Сърбия. Без на практика всичките си големи звезди, сръбският тим губеше с цели 23 точки разлика на полувремето срещу Швейцария в зала "Александър Николич" (бившата "Пионир" - б.р.), но все пак пречупи противника си с 90:86 в двубой от Група "С". 24 точки за Сърбия вкара Душан Ристич, 21 добави Стефан Миленович, а за Швейцария Алекс Шумахер реализира 19.

В други срещи от световните квалификации сребърният медалист от ЕвроБаскет 2025 Турция срази у дома Босан и Херцеговина с 93:71, а бронзовият медалист Гърция не пощади Румъния в Солун - 91:64. Испания се наложи над Дания като гост със 74:64, а победи записаха още Португалия и Украйна при гостуванията си съответно на Черна гора и Грузия.

Снимки: Gettyimages