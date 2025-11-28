Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Уникална драма в Лондон, убийствен обрат в Белград и кошмарен старт за Италия в световните квалификации

Уникална драма в Лондон, убийствен обрат в Белград и кошмарен старт за Италия в световните квалификации

  • 28 ное 2025 | 00:18
  • 655
  • 0
Уникална драма в Лондон, убийствен обрат в Белград и кошмарен старт за Италия в световните квалификации

Гардът на Черно море Тича Джелани Уотсън-Гейл направи добър мач за Великобритания в Лондон срещу Литва на старта на световните квалификации в зона Европа. Британците обаче претърпяха невероятно драматично поражение след кош буквално в последната секунда и отстъпиха с 88:89.

15 секунди преди края на мача Великобритания водеше с 87:80, но две поредни тройки на Игнас Саргиунас, втората от които, 3 секунди преди края, даде някакви, макар и нищожни надежди на литовците. Грешка на домакините при вкарването на топката в игра след това обаче даде един последен шанс на литовците и Саргиунас, с третата си поредна тройка, този път почти от центъра, шокира залата и донесе невъзможната наглед победа на Литва.

Уотсън-Гейл вкара 12 точки и направи 3 асистенции в мача, но Саргиунас със своите 27 точки и рещаващите тройки в края влезе в ролята на големия герой за тима си.

В същото време, Италия се провали у дома срещу Исландия в Група D. "Адзурите" спечелиха само една четвърт в целия мач - последната (22:20), което се оказа крайно недостатъчно и Италия загуби със 76:81 в Ариано Иприно.

С подобно кошмарно начало се размина на косъм Сърбия. Без на практика всичките си големи звезди, сръбският тим губеше с цели 23 точки разлика на полувремето срещу Швейцария в зала "Александър Николич" (бившата "Пионир" - б.р.), но все пак пречупи противника си с 90:86 в двубой от Група "С". 24 точки за Сърбия вкара Душан Ристич, 21 добави Стефан Миленович, а за Швейцария Алекс Шумахер реализира 19.

В други срещи от световните квалификации сребърният медалист от ЕвроБаскет 2025 Турция срази у дома Босан и Херцеговина с 93:71, а бронзовият медалист Гърция не пощади Румъния в Солун - 91:64. Испания се наложи над Дания като гост със 74:64, а победи записаха още Португалия и Украйна при гостуванията си съответно на Черна гора и Грузия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 37716
  • 29
Анди Родик сравни Джокович и ЛеБрон: И двамата все още играят невероятно!

Анди Родик сравни Джокович и ЛеБрон: И двамата все още играят невероятно!

  • 27 ное 2025 | 18:39
  • 816
  • 0
Апоел Тел Авив обяви важно ново попълнение

Апоел Тел Авив обяви важно ново попълнение

  • 27 ное 2025 | 18:10
  • 2041
  • 0
Шефовете на Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович, искат той да остане

Шефовете на Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович, искат той да остане

  • 27 ное 2025 | 17:38
  • 1722
  • 0
Пини Гершон с обръщение към подрастващите и техните родители ден преди националния камп в Ботеград

Пини Гершон с обръщение към подрастващите и техните родители ден преди националния камп в Ботеград

  • 27 ное 2025 | 16:31
  • 610
  • 0
Селекционерът Любомир Минчев определи състава за мача с Армения

Селекционерът Любомир Минчев определи състава за мача с Армения

  • 27 ное 2025 | 15:07
  • 1540
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 79608
  • 272
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 37716
  • 29
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 17576
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 6348
  • 5
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 14428
  • 12
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 8016
  • 11