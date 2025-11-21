Миньор без двама основни играчи срещу лидера

Миньор (Перник) заминава за Русе в утрешния ден, за да се изправи срещу лидера във Втора лига Дунав в мач от 17-ия кръг от шампионата. Двубоят е в събота, 22-ри ноември, от 14:30 часа.

Това единственият опонент, срещу който „чуковете“ не са се изправяли все още през настоящата кампания. След два поредни успеха след треньорската смяна, те ще пътуват в настроение за крайдунавския град, но и с огромно уважение към опонента, както спомена и старши треньорът на тима Владимир Манчев в интервюто си след успеха над Вихрен (Сандански) в миналия кръг.

Аут за перничани остават капитанът Александър Александров и Божидар Чуканов, които тренираха на облекчен режим през изминалата седмица. Павлин Чиликов също не беше пълноценен на заниманията, но получи минути в миналия кръг и следва да е в групата за двубоя срещу тима, воден от баща му Георги Чиликов. Добра новина за Манчев е завръщането на Йордан Йорданов след наказание за натрупани жълти картони.

Утре преди обяд отборът ще проведе последното си занимание преди да отпътува към Русе. Наличното спокойствие у перничани също е ключово предвид факта, че тимът ще гостува на отбор без загуба до момента и с едва един допуснат гол у дома и то от дузпа. Освен всичко Дунав е с най-много отбелязани и най-малко получени попадения до момента. Миньор обаче има повече победи като гост – 3, отколкото у дома и това дава надежди на тима за още един положителен резултат.