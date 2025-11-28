Сблъсъци между фенове на Фламенго и полицията в Рио

Бразилски полицаи от Рио де Жанейро и футболни фенове се сблъскаха близо до международното летище на града, малко преди футболистите на Фламенго да се качат на самолета за Перу. Там Фламенго ще се изправи срещу Палмейрас в бразилски финал на Копа Либертадорес.

С достигането на пика на еуфорията атмосферата стана хаотична. В желанието си да покажат подкрепа, десетки фенове влязоха в автобуса на Фламенго и се качиха дори на покрива на возилото, докато хиляди го ескортираха по улиците.

Преди летището фенове пробиха полицейската блокада и се стигна до сблъсъци с органите на реда. Полицаите използваха гранати със съзотворен газ, а запалянковците ги замеряха с камъни и подръчни материали. Ситуацията бе овладяна след час.