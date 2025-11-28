Кралицата на слалома плаща цената на успеха, Микаела Шифрин ѝ помага

Зринка Лютич преживя феноменален сезон. Хърватската скиорка постигна първите си победи в дисциплината слалом за Световната купа и беше наградена с малкия кристален глобус за резултатите си. Тя е участвала в 79 състезания за Световната купа, постигнала е 9 подиума и три пъти е стъпвала на най-високото стъпало. За Лютич незабравим остава слаломът в австрийския Земеринг в края на миналата година. И не само защото завърши с първия ѝ триумф. Тя изпревари с голяма разлика опитни и звездни конкурентки. През настоящата година Зринка иска да надгради успехите си.

"Преднина от 1,75 секунди, какво невероятно време. Никога няма да го забравя. Точно това крещеше коментаторът във финалната зона, когато записах първата си победа. И честно казано, наистина беше невероятно време“, спомня си тя в интервю за "Клайне Зайтунг".

Докато преди година Зринка Лютич беше сочена за изненада, в настоящия сезон тя влезе като кралица на слалома и елитна състезателка.

„Определено сега съм повече в центъра на вниманието, имам много задължения и съответно по-малко време за други неща. Но това е цената на успеха и, честно казано, е хубаво, когато си възнаграден и интересът е толкова голям.“

"I feel fortunate to feel this pressure."



Powered by rock music 🤘, Croatia's skiing sensation Zrinka Ljutic 🇭🇷 explains why she's ready to chase medals at @milanocortina26



Our exclusive interview ➡️https://t.co/FCdYXSZMMw@Fisalpine I @hrv_olimp_odbor pic.twitter.com/Gf7utaFMQz — The Olympic Games (@Olympics) November 21, 2025

Миналата зима тя постигна успехи най-вече в отсъствието на американската звезда Микаела Шифрин, която пропусна част от сезона след тежко падане и контузия в американския зимен център Килингтън. В легендата на ските обаче Зинка вижда не само съперничка, но преди всичко приятелски настроен ментор.

„За мен това е абсолютна привилегия. От първия ден тя споделяше опита си с мен и ми помагаше да намеря собствения си път. Тя е не само пример за подражание, но и страхотен човек", сподели хърватката.

Един ден тя би искала да постигне същите успехи като своята звездна съперничка.

Zrinka Ljutić: Croatia's alpine skiing star on embracing new expectations, challenging Mikaela Shiffrin for medals at Milano Cortina 2026 https://t.co/hsRaLBmshn | Only a few months to go now! pic.twitter.com/SqnG0WoMof — Visit Croatia (@Visit__Croatia) November 24, 2025

"Някога ще дойде моментът, когато ще искам да се боря за общата победа в Световната купа. Затова моят план е един ден да стартирам и в супер-Г. Засега обаче не знам кога ще стане това", поясни Лютич.

Тя вече знае кой ще ѝ създава проблеми от новото изгряващо звездно поколение.

„Мисля, че Лара Колтури е изключително талантлива и е сред най-големите работохолици. А с Ема Айхер определено трябва да се съобразяват във всички дисциплини“, каза тя.