България втора по медали на Европейското в Будапеща, трима наши атакуват финали днес

България зае второ място в класирането по брой медали на Европейското първенство по бокс до 23 години при мъжете в Будапеща. Радослав Росенов (60 кг), Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг) си гарантираха минимум бронзови отличия, достигайки до полуфиналите в унгарската столица. Това нарежда страната ни непосредствено след Украйна, която е на първо място с четирима боксьори на почетната стълбичка. Общо 22 държави излъчиха медалисти в Будапеща.

Полуфиналите ще се проведат днес. Около 14:00 часа Росенов ще се изправи срещу Таджи Насибов (Азербайджан) в търсене на 16-та поредна победа на европейски първенства до 23 години. Дебютантът Илиев ще атакува финал около 16:45 часа срещу Юрай Бона (Словакия), а в 17:30 часа Чолов ще боксира с Амар Кочи (Албания).