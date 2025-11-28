Ванеса Влахова отпадна на турнир в Испания

Българката Ванеса Влахова отпадна във втория кръг на сингъл и полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Торейо (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Квалификантката Влахова загуби във втория кръг на сингъл с 3:6, 3:6 от №1 в схемата Джоел Щойр (Германия). Вчера 17-годишната Влахова постигна първата си победа в основната схема на състезание за жени от веригата на Международната федерация ITF.

В надпреварата на двойки Ванеса Влахова и друга българка - Виктория Лазарова загубиха на полуфиналите с 6:3, 3:6, 3-10 от водачките в схемата Мин Лю (Китай) и Деми Тран (Нидерландия). За Влахова това беше дебютен полуфинал на двойки на турнир от този ранг, докато 21-годишната Лазарова имаше един през август в Савитайпале (Финландия).