Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ванеса Влахова отпадна на турнир в Испания

Ванеса Влахова отпадна на турнир в Испания

  • 28 ное 2025 | 09:09
  • 329
  • 0
Ванеса Влахова отпадна на турнир в Испания

Българката Ванеса Влахова отпадна във втория кръг на сингъл и полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Торейо (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Квалификантката Влахова загуби във втория кръг на сингъл с 3:6, 3:6 от №1 в схемата Джоел Щойр (Германия). Вчера 17-годишната Влахова постигна първата си победа в основната схема на състезание за жени от веригата на Международната федерация ITF.

В надпреварата на двойки Ванеса Влахова и друга българка - Виктория Лазарова загубиха на полуфиналите с 6:3, 3:6, 3-10 от водачките в схемата Мин Лю (Китай) и Деми Тран (Нидерландия). За Влахова това беше дебютен полуфинал на двойки на турнир от този ранг, докато 21-годишната Лазарова имаше един през август в Савитайпале (Финландия).

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева загуби драматично от шампионката на US Open

Елизара Янева загуби драматично от шампионката на US Open

  • 27 ное 2025 | 22:51
  • 988
  • 0
Анди Родик сравни Джокович и ЛеБрон: И двамата все още играят невероятно!

Анди Родик сравни Джокович и ЛеБрон: И двамата все още играят невероятно!

  • 27 ное 2025 | 18:39
  • 984
  • 0
Шейнгезихт, Борисов и Маздрашки отпаднаха във втория кръг на сингъл в Испания

Шейнгезихт, Борисов и Маздрашки отпаднаха във втория кръг на сингъл в Испания

  • 27 ное 2025 | 18:16
  • 459
  • 1
Донски се класира за полуфиналите на двойки на "Чалънджър 100" в Португалия

Донски се класира за полуфиналите на двойки на "Чалънджър 100" в Португалия

  • 27 ное 2025 | 15:27
  • 1272
  • 0
16-годишна спря Шиникова в Тунис

16-годишна спря Шиникова в Тунис

  • 27 ное 2025 | 13:38
  • 499
  • 0
Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Пакистан

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки на "Чалънджър" в Пакистан

  • 27 ное 2025 | 13:28
  • 379
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 111052
  • 349
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 51707
  • 0
Локо (Пд) се цели във второто място

Локо (Пд) се цели във второто място

  • 28 ное 2025 | 07:45
  • 2002
  • 0
Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

Любопитен сблъсък в “Надежда” дава началото на кръга в efbet Лига

  • 28 ное 2025 | 07:10
  • 2891
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 19377
  • 16
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 29882
  • 2