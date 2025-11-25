Привърженици на "соколите" се надъхаха с видео от велика победа

Популярни
Привърженици на Спартак (Варна) си припомниха чрез видео в социалните мрежи една от великолепните победи над ЦСКА като увертюра преди съботния двубой между двата тима. През сезон 1997/98 Спартак Варна печели срещу столичния тим с 2:1 под ръководството на незабравимия Ферарио Спасов. Тази футболна среща се води като една от  най-посетените на клубния стадион на варненци. При капацитет от 8500 зрители присъстват повече от 13 000 души и превръщат клубното съоръжение във врящ котел. Спартак побеждава с 2:1 след голове на Валентин Станчев и Славейко Димитров, а за двете попадения заслуга има плеймейкърът на домакините Иво Димов. Петър Жабов връща един гол, но победата заслужено отива при "соколите“.

Въпреки че през второто полувреме централният бранител Златин Михайлов е изгонен от игра, спартаковци показват силен характер и технически качества срещу шампиона ЦСКА, в който личат имената на Георги Йорданов - Ламята, Емил Кременлиев, Милен Петков, Ивайло Андонов, Петър Жабов, предвождани от големия треньор Георги Василев. Интересен е фактът, че другата най-посетена футболна среща на стадион "Спартак " е отново срещу  "армейците" през далечната 1981 година. Тогава Спартак отстранява силния тим на ЦСКА драматично с 2:1 в осминафинал за Купата на страната. 

/Пламен Трендафилов/

