Лиа Каратанчева е на 1/4-финал в Анталия след обрат

  • 28 ное 2025 | 09:06
  • 350
  • 0
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №3 Каратанчева направи обрат и победи с 1:6, 6:3, 6:0 участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Ирем Курт. Срещата продължи час и 51 минути.

22-годишната българка ще играе за място на полуфиналите срещу шестата в схемата Юлия Струплова (Чехия).

Друга българка – Денислава Глушкова, пета в схемата на сингъл, отстъпи във втория кръг с 6:0, 4:6, 0:6 от Мелиса Еркан (Австралия). Двубоят продължи 2 часа и 38 минути.

