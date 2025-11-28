Популярни
Джорджо Рока ще открие ски сезона в Банско

  • 28 ное 2025 | 02:08
  • 137
  • 0
Легендарният италиански слаломист Джорджо Роко ще бъде голямата звезда на откриването на зимния сезон в ски курорт номер 1 Банско на 13 декември.

50-годишният ас в ските е един от петимата заедно с Ингемар Стенмарк, Марк Жирардели, Алберто Томба и Марсел Хиршер с по пет поредни победи на слалом в Световната купа. Италианецът печели през сезон 2005/2006 и малката световна купа в слалома.

В 17-годишната си кариера Рока има 11 победи за СК и общо 22 подиума. Във вечната ранглиста по успехи за Световната купа той е под номер 10. От Световни първенства роденият в Шур (Швейцария) алпиец има два бронзови медала на слалом в Санкт-Мориц 2003 и Бормио 2005. Рока е с трето място на шампионат на планетата и в комбинацията 2005 година. По-слабо се е представял само на Олимпиада, където върхът му е петото място в комбинацията от Игрите в Торино 2006.

По традиция на откриването на сезона Рока ще бъде заедно с петкратният носител на голямата Световна купа Марк Жирардели. Двамата ще са лидери на отборите на шампионите, които ще карат паралелен слалом.

Голямата атракция "Ловци на съкровища" също ще бъде хит за феновете и тази година.

Снимки: Gettyimages

