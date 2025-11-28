Рейнджърс взе първа точка в Лига Европа

Рейнджърс стигна до първата си точка в Лига Европа за този сезон в петия кръг. Шотландците направиха 1:1 в домакинството си на Спортинг Брага. Те обаче се разминаха с победата, след като половин час играха с човек повече.

Португалците имаха предимство в началото на двубоя и само две блестящи намеси на Джак Бътланд предотвратиха гола. Домакините не направиха нищо в предни позиции в първия половин час, но постепенно започнаха да играят на по-високо ниво. След няколко обещаващи атаки те получиха дузпа в края на първата част и Джеймс Тавърниър откри резултата.

Braga are level through Gabri Martinez after an awful error from Nasser Djiga.#UEL pic.twitter.com/GvXD788luP — The Rangers Review (@RangersReview55) November 27, 2025

След час игра Брага остана с човек по-малко, след като Родриго Саласар получи червен картон. Ситуацията бе идеална за Рейнджърс да стигне до първа победа в Европа през този сезон. Бранителят на шотландците Насер Джига обаче направи груба грешка. Той отклони с глава топката и тя отиде при Габри Мартинес, който изравни. В добавеното време и Рейнджърс остана с човек по-малко след втори жълт картон на Мохамед Диоманде.

Следвай ни:

Снимки: Imago