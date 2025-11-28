Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Макаби (Тел Авив)
  3. Лион писа "отличен" на Макаби (Тел Авив) и поведе колоната в ЛЕ

Лион писа "отличен" на Макаби (Тел Авив) и поведе колоната в ЛЕ

  • 28 ное 2025 | 00:11
  • 254
  • 0
Лион писа "отличен" на Макаби (Тел Авив) и поведе колоната в ЛЕ

Лион спечели по абсолютно категоричен начин гостуването си на Макаби (Тел Авив) от 5-тия кръг на Лига Европа. Това бе четвърти успех за "хлапепата" до момента и така те оглавиха временното класиране.

Френският тим заби по три гола в двете полувремена. Головата фиеста стартира още в 4-тата минута с попадение на Абнер Винисиус, а в 25-ата Корентен Толисо удвои. В 35-тата минута резултатът стана класически след попадение от дузпа на Муса Ниаките.

През втората част Толисо оформи своя хеттрик с нови два бързи гола в 51-вата и 54-тата минута. Крайното 0:6 оформи Адам Карабец в 62-рата минута.

За капак Макаби завърши мача с човек по-малко, след като Сагив Йехезкел бе изгонен в добавеното време на мача.

С този успех Лион събра актив от 12 точки и излезе начело във временното класиране.

За Макаби пък това е четвърта поредна загуба, като тимът е с 1 точка на предпоследното 35-о място и на практика вече няма големи шансове за продължаване към плейофната фаза.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Вечер с изненади в Лигата на конференциите

Вечер с изненади в Лигата на конференциите

  • 27 ное 2025 | 23:55
  • 10904
  • 1
Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

Мбапе е номер 1 в ШЛ за тази седмица

  • 27 ное 2025 | 19:37
  • 1449
  • 9
Халф на Наполи може да се подложи на операция

Халф на Наполи може да се подложи на операция

  • 27 ное 2025 | 19:10
  • 991
  • 0
Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

Неймар иска да играе в предстоящите мачове на Сантос въпреки контузията си

  • 27 ное 2025 | 18:40
  • 1166
  • 0
Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

Кимих не смята, че Арсенал е най-добрият отбор, срещу който Байерн се е изправял този сезон

  • 27 ное 2025 | 18:39
  • 1729
  • 5
Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

  • 27 ное 2025 | 18:02
  • 4663
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 79600
  • 272
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 37713
  • 29
Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

Много голове и любопитни резултати в Лига Европа

  • 28 ное 2025 | 00:05
  • 17572
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 6345
  • 5
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 14424
  • 12
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 8015
  • 11