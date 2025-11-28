Лион писа "отличен" на Макаби (Тел Авив) и поведе колоната в ЛЕ

Лион спечели по абсолютно категоричен начин гостуването си на Макаби (Тел Авив) от 5-тия кръг на Лига Европа. Това бе четвърти успех за "хлапепата" до момента и така те оглавиха временното класиране.

Френският тим заби по три гола в двете полувремена. Головата фиеста стартира още в 4-тата минута с попадение на Абнер Винисиус, а в 25-ата Корентен Толисо удвои. В 35-тата минута резултатът стана класически след попадение от дузпа на Муса Ниаките.

През втората част Толисо оформи своя хеттрик с нови два бързи гола в 51-вата и 54-тата минута. Крайното 0:6 оформи Адам Карабец в 62-рата минута.

За капак Макаби завърши мача с човек по-малко, след като Сагив Йехезкел бе изгонен в добавеното време на мача.

С този успех Лион събра актив от 12 точки и излезе начело във временното класиране.

За Макаби пък това е четвърта поредна загуба, като тимът е с 1 точка на предпоследното 35-о място и на практика вече няма големи шансове за продължаване към плейофната фаза.