Александър Стоименов: Свършихме си работата

Направилият много силен мач за България при победата с 98:88 над Армения в "Арена Ботевград" Александър Стоименов вярва, че отборът ни тепърва ще надгражда. Той сподели още, че победата на старта на предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 дава самочувствие на националите и допълни, че отборът си е свършил работата.

"Затрудниха ни най-много с техните двама най-резултатни играчи. Не се справихме с това да ги лимитираме и да направим максимално трудно за тях да си стигнат до ситуациите. Това го отдавам на недостатъчното време за подготовка, имахме само три дена. Извинения могат да се направят много, но най-важното е, че накрая бихме. Надявам се отсега нататък да надграждаме и в следващия прозорец да сме още по-добри.

Победата си е победа, дава ни самочувствие, предимство в груповата фаза, свършихме си работата", коментира Стоименов.

Цялото изказване на Александър Стоименов можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Startphoto