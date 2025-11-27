Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Александър Стоименов: Свършихме си работата

Александър Стоименов: Свършихме си работата

  • 27 ное 2025 | 22:03
  • 522
  • 0

Направилият много силен мач за България при победата с 98:88 над Армения в "Арена Ботевград" Александър Стоименов вярва, че отборът ни тепърва ще надгражда. Той сподели още, че победата на старта на предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 дава самочувствие на националите и допълни, че отборът си е свършил работата.

"Затрудниха ни най-много с техните двама най-резултатни играчи. Не се справихме с това да ги лимитираме и да направим максимално трудно за тях да си стигнат до ситуациите. Това го отдавам на недостатъчното време за подготовка, имахме само три дена. Извинения могат да се направят много, но най-важното е, че накрая бихме. Надявам се отсега нататък да надграждаме и в следващия прозорец да сме още по-добри.

Победата си е победа, дава ни самочувствие, предимство в груповата фаза, свършихме си работата", коментира Стоименов.

Цялото изказване на Александър Стоименов можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Баскетбол

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 35323
  • 25
Анди Родик сравни Джокович и ЛеБрон: И двамата все още играят невероятно!

Анди Родик сравни Джокович и ЛеБрон: И двамата все още играят невероятно!

  • 27 ное 2025 | 18:39
  • 769
  • 0
Апоел Тел Авив обяви важно ново попълнение

Апоел Тел Авив обяви важно ново попълнение

  • 27 ное 2025 | 18:10
  • 1926
  • 0
Шефовете на Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович, искат той да остане

Шефовете на Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович, искат той да остане

  • 27 ное 2025 | 17:38
  • 1633
  • 0
Пини Гершон с обръщение към подрастващите и техните родители ден преди националния камп в Ботеград

Пини Гершон с обръщение към подрастващите и техните родители ден преди националния камп в Ботеград

  • 27 ное 2025 | 16:31
  • 589
  • 0
Селекционерът Любомир Минчев определи състава за мача с Армения

Селекционерът Любомир Минчев определи състава за мача с Армения

  • 27 ное 2025 | 15:07
  • 1530
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

Лудогорец разтресе Лига Европа след трилър срещу 12-ия в Испания, Станич заби хеттрик

  • 27 ное 2025 | 21:42
  • 73382
  • 249
България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

България спечели първата битка по пътя към ЕвроБаскет 2029

  • 27 ное 2025 | 21:12
  • 35323
  • 25
Лига Европа на живо: Лион мачка Макаби

Лига Европа на живо: Лион мачка Макаби

  • 27 ное 2025 | 21:45
  • 15913
  • 2
Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

Хьогмо се скъса да хвали героя на "орлите", пак повтори най-важното негово изискване

  • 27 ное 2025 | 22:47
  • 3863
  • 3
Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

  • 27 ное 2025 | 17:45
  • 13167
  • 12
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 7526
  • 11