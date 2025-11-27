Популярни
Хеттрик на Станич върна Лудогорец към победите в Европа - на живо след 3:2 над Селта
  Sportal.bg
  Баскетбол
Йордан Минчев: Не успяхме да запазим дисциплината и концентрацията през цялото време

  • 27 ное 2025 | 21:48
  • 284
  • 0

Един от най-добрите за България при победата над Армения в Ботевград на старта на европейските предквалификации Йордан Минчев коментира успешното начало за нашия тим при повторния дебют на Любомир Минчев начело на представителния ни отбор.

"Изцяло двама играчи движеха нападението им, не успяхме да се справим добре с тях, ще си вземем поуките и със сигурност няма да го допуснем във втория мач срещу тях. Имаше много добри моменти в мача, но не успяхме да запазим дисциплината и концентрацията през цялото време. Имаше по-лоши минути, отколкото добри.

За малкото време, за което се събрахме, мисля, че нямаше много време да свършим каквото и да е, но смятам, че занапред нещата ще се подобрят", сподели Минчев.

Цялото интервю с Йордан Минчев можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Startphoto

