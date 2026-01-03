Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Начало на мача

Начало на мача

  • 3 яну 2026 | 18:00
  • 981
  • 0
Начало на мача

Ботев Враца играе с Шумен в “Арена Ботевград” в двубой от 15-ия кръг на Sesame НБЛ.

Врачани, които като цяло се представят съвсем нелошо от началото на сезона, загубиха последните си 3 срещи, две от които срещу Черно море Тича и Балкан. С баланс 5-7 те заемат осма позиция в класирането.

Шумен е на последното 11-о място в в подреждането с 1 победи и 11 поражения. Под ръковоството на новия си треньор Росен Барчовски шуменци наскоро постигнаха и първата си победа аз сезона - 90:83 над Берое у дома. Време ли е за успех №2?

Стартовите състави:

Ботев Враца: Михаил Калинов, Иво Корестилов, Станислав Хинков, Стефан Михайлов, Дейвид Хоутън

Шумен: Уилям Елис, Андрия Блатанчич, Майкъл Марш, Мирослав Денчев, Костадин Лазаров

СТАТИСТИКА НА ЖИВО

Снимки: Startphoto

