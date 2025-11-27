Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ивет Горанова отпадна на осминафиналите на Световното по карате в Египет

Ивет Горанова отпадна на осминафиналите на Световното по карате в Египет

  • 27 ное 2025 | 21:01
  • 438
  • 1
Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова отпадна на осминафиналите в категория до 55 килограма кумите на Световното първенство по карате в Кайро (Египет). Българката отстъпи с 5:7 в директните елиминации за титлата срещу панамериканската шампионка от Пунта дел Есте 2024 Хана Фурумото-Деше (Канада), чиято майка е японка.

Така Ивет Горанова отпада от надпреварата, а с това приключва и българското учасите на състезанието.

Българката стартира в група 7 на турнира с равенство 0:0 в много оспорван мач срещу бронзовата медалистка от шампионата на Азия в Ташкент 2025 Алиша Алиша (Индия), но след това спечели с явно превъзходство и 10:0 точки 15 секунди преди края на втория си двубой срещу Фабиана Бариентос (Гватемала). В последната си среща от първата фаза на надпреварата Горанова също имаше сериозно предимство и спечели със 7:0 срещу бронзовата медалистка от първенството на Океания в Нова Каледония 2025 Бритни Олдридж (Нова Зеландия).

Така българката и индийката завършиха с еднакъв актив на върха – по 2 победи и равенство, като и двете и продължават на осминафиналите, които са тази вечер. Четвъртфиналите и полуфиналите са в събота, а финалът е в неделя.

