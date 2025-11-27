С мотивиращи послания бяха посрещнати българските национали по шорттрек на последния турнир от Световната купа

С мотивиращи послания бяха посрещнати както българските национали по шорттрек, така и останалите отбори, които участват в последния турнир от Световната купа. Състезанието е в нидерландския град Дордрехт и е квалификация за олимпиадата в Милано догодина. Иван Дончев, Стефан-Александър Кюмюрджиев, Асен Гюров, Максим Максимов и треньорският щаб имаха персонално съобщение чрез детски рисунки по стените на един от коридорите. За българите то гласеше: "Можете да го направите, повярвай си", както и рисунка на трибагреника.

На 1500 метра Максимов завърши шести в първа серия с 2:24.119 минути, Кюмюрджиев шести в четвърта с 2:22.170, а Гюров шести в шеста с 2:33.762 минути. Тримата ще участват на репешажите.

В спринта на 500 метра Максимов финишира на четвърто място в седма серия с 41.947 секунди, Иван Дончев е четвърти в осма с 43.101, а Гюров - пети в девета с 1:02.519 минута.

Световната купа в Дордрехт продължава до неделя.