  Анди Родик сравни Джокович и ЛеБрон: И двамата все още играят невероятно!

  • 27 ное 2025 | 18:39
  • 110
  • 0
Новак Джокович успява да бъде конкурентен и на 38 години – всъщност, той все още е един от най-добрите тенисисти в света. Точно както е и ЛеБрон Джеймс в НБА. Признание за това им отдаде и бившият шампион от US Open Анди Родик.

Сръбският тенисист през изминалия сезон игра полуфинали на всичките четири турнира от "Големия шлем" и достигна до 101-ва титла в кариерата си. Въпреки че е на 38 години, Джокович не планира да спира, а иска допълнително да разшири границите. Точно както прави и суперзвездата на ЛА Лейкърс ЛеБрон Джеймс.

"В спорта приемаме всичко за даденост. Миналата седмица ЛеБрон се завърна, след като не игра един месец и направи 12 асистенции същата вечер, което е абсурдно. В своя 23-и сезон в НБА той все още знае как да бъде най-добрата версия на себе си. Дали е същият като преди две десетилетия, дали притежава същия атлетизъм, дали има същите възможности? Не, но все още играе невероятно. Така е и с Джокович", сподели Анди Родик.

Американецът припомни и похода на Джими Конърс на US Open, когато на 39 години стигна до полуфиналите.

"Новак игра четири полуфинала на "Голям шлем". Спомнете си колко голямо нещо направихме, и с право, от достигането на Конърс до полуфиналите през 1991 година. До един полуфинал. Новак е с година по-млад, с година и половина по-млад, и го направи четири пъти тази година. Просто не трябва да приемаме това за даденост. Това, което направи, е невероятно. Мисля, че спокойно можем да кажем, че Новак е третият тенисист в света тази година", добави Родик.

Снимки: Gettyimages

