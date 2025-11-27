Билетите за домакинството на Марица Пловдив срещу Палмберг са в продажба

Билетите за първото домакинство на Марица Пловдив в групите на Шампионската лига по волейбол за жени вече са в продажба, съобщават от клуба в четвъртък. "Жълто-сините" посрещат германския Палмберг Шверин на 2 декември (вторник) от 18:30 часа в зала Колодрума във втория си двубой от програмата на група Е в най-авторитетния европейски клубен турнир.

Пропуските за реванша вече са налични за закупуване онлайн в сайта kupibileti.bg и в партньорската им мрежа - Билетен център пред Община Пловдив, както и в касите на FastPay.

В деня на мача пропуски ще се продават и на касата в зала Колодрума.

Цената на билетите:

- За ученици и пенсионери - 10 лева/5,11 евро

- Редовен билет - 20 лева/10,23 евро

* Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно, но без право на запазено място.

Абонаментните карти важат за този двубой. За притежателите на сезонни пропуски в зала Колодрума отново ще бъде обособена и специална ВИП зона с включен безплатен кетъринг.

Снощи Раци загуби с 1:3 като гост срещу Девелопрес Жешув в първия си мач от груповата фаза на турнира.