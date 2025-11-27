Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Национални отбори
  4. Юношите на България с тежко поражение от Унгария

Юношите на България с тежко поражение от Унгария

  • 27 ное 2025 | 15:44
  • 178
  • 0
Юношите на България с тежко поражение от Унгария

След равенството 2:2 във вторник, България U16 загуби втората си контрола срещу селекцията на Унгария. Момчетата на селекционера Светослав Петров отстъпиха с 5:2 след силно първо полувреме и повеждане в резултата.  

„Лъвчетата“ откриха чрез Мартин Петков, но допуснаха спад в играта си и обратдо край на полувремето, като инкасираха 4 попадения.  

В последствие Александър Сираков върна един гол, но в края на двубоя се стигна и до нов такъв за домакините.  

Стартов състав на България U16: 12. Умут Бекиров (В), 4. Витомир Тодоров, 5. Мартин Кузманов (К), 8. Николай Неделчев, 10. Кристиан Митрушев, 13. Антоан Добрев, 14. Манол Данчев, 16. Христиан Захариев, 17. Мартин Петков, 19. Васил Киров, 22. Антоан Даскалов

Следвай ни:

Още от Национални отбори

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

Филип Кръстев от Оксфорд: Много таланти бяха провалени. Това ще е годината на Левски!

  • 26 ное 2025 | 09:00
  • 13736
  • 23
България U16 с голово реми срещу Унгария U16

България U16 с голово реми срещу Унгария U16

  • 25 ное 2025 | 18:41
  • 1702
  • 1
Шеф в БФС с анализ за представянето на родните таланти

Шеф в БФС с анализ за представянето на родните таланти

  • 25 ное 2025 | 11:09
  • 1025
  • 1
България U16 с две контролни срещи в Унгария

България U16 с две контролни срещи в Унгария

  • 24 ное 2025 | 13:32
  • 1593
  • 0
3 от 3 за България U15 след успех над Черна гора

3 от 3 за България U15 след успех над Черна гора

  • 23 ное 2025 | 12:35
  • 1470
  • 0
Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

Разширен състав на България WU17 за мачовете с Испания, Португалия и Унгария

  • 23 ное 2025 | 09:26
  • 1309
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 10100
  • 41
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 1955
  • 1
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 7319
  • 24
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 2233
  • 1
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 6638
  • 1
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 6023
  • 0