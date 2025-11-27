Юношите на България с тежко поражение от Унгария

След равенството 2:2 във вторник, България U16 загуби втората си контрола срещу селекцията на Унгария. Момчетата на селекционера Светослав Петров отстъпиха с 5:2 след силно първо полувреме и повеждане в резултата.

„Лъвчетата“ откриха чрез Мартин Петков, но допуснаха спад в играта си и обратдо край на полувремето, като инкасираха 4 попадения.

В последствие Александър Сираков върна един гол, но в края на двубоя се стигна и до нов такъв за домакините.



Стартов състав на България U16: 12. Умут Бекиров (В), 4. Витомир Тодоров, 5. Мартин Кузманов (К), 8. Николай Неделчев, 10. Кристиан Митрушев, 13. Антоан Добрев, 14. Манол Данчев, 16. Христиан Захариев, 17. Мартин Петков, 19. Васил Киров, 22. Антоан Даскалов