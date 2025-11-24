България U16 с две контролни срещи в Унгария

Популярни
  • 24 ное 2025 | 13:32
  • 548
  • 0
Юношеският национален отбор на България до 16 години, воден от селекционера Светослав Петров, проведе лагер преди заминаването за Телки, Унгария. Там младите "лъвчета" ще изиграят две приятелски срещи срещу домакините от Унгария U16.

Контролите са планирани както следва:

25 ноември 2025 г., 17:00 ч.  –  Унгария U16 - България U16

27 ноември 2025 г., 12:00 ч.  – Унгария U16 - България U16 

Селекционерът Светослав Петров повика общо 20 футболисти, които ще представят България в двете проверки:

Александър Захариев Сираков – ПФК Септември София, Антоан Андреев Добрев – ФК Академик Пловдив, Антон Юрий Даскалов – ПФК Септември София, Васил Василев Киров – ПФК Левски София, Витомир Георгиев Тодоров – ПФК Лудогорец (Разград), Денислав Свиленов Димитров – ПФК Лудогорец (Разград), Димитър Димов Стефанов – Сесвете (Загреб), Илия Стоянов Антонов – ФК Академик Пловдив, Калоян Миленов Недев – ФК Бургас Спорт, Кирил Методиев Костадинов – Одензе БК, Кристиян Филипов Митрушев – ФК Академик Пловдив, Манол Иванов Данчев – ПФК Пирин Благоевград, Мартин Венциславов Кузманов – ПФК Септември София, Мартин Петков – Херта Берлин, Николай Благоев Неделчев – ПФК Локомотив Пловдив, Росен Ивайлов Модев – Кристъл Палас, Томи Иванов Хаджиев – ФК Академик Пловдив, Умут Сунаев Бекиров – ПФК Лудогорец (Разград), Християн Петров Захариев – ФК Етър (Велико Търново), Явор Николов Кръстев – Сесвете (Загреб)

