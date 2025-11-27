Популярни
Донски се класира за полуфиналите на двойки на "Чалънджър 100" в Португалия

  • 27 ное 2025 | 15:27
Донски се класира за полуфиналите на двойки на "Чалънджър 100" в Португалия

Националът на България за „Купа Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 100" в Мая (Португалия) с награден фонд 145 250 евро.

Донски и представителят на домакините Тиаго Перейра елиминираха поставените под №2 поляци Карол Джевецки и Пьотр Матушевски с 6:1, 6:7(4), 10-8 след 78 минути игра. Те пропиляха сет и аванс от 3:1 гейма, като допуснаха изравняване във втората част, която впоследствие загубиха с тайбрек. В решаващия шампионски тайбрек двамата поведоха с 4:2 точки и до края не позволиха да бъдат застигнати, като стигнаха до крайната победа, спечелвайки последните две разигравания.

С успеха днес 27-годишният българин си осигури 36 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 133-ото място.

Александър Донски и Тиаго Перейра очакват утре на полуфиналите в Мая победителите от мача между номер 3 Иниго Сервмантес (Испания) и Давид Пихлер (Австрия) срещу испанците Марио Диес и Бруно Наваро.

Донски има три финала при дуетите в сериите „Чалънджър" на АТП през този сезон на състезания в Брага, в Тунис и в Кигали, където спечели първата си и единствена титла досега във веригата.

