Матю Ткачук е започнал тренировки, но все още е далече от завръщане

Звездата на хокейния Флорида Пантърс Матю Ткачък отново се пързаля, но все още няма точна дата, на която ще се завърне на леда и ще бъде пълноценен, съобщи агенция АР.

Центърът претърпя операция в горната част на тялото през август и все още не може да изиграе и една минута през този сезон в Националната хокейна лига. Проблемите за него следват един след друг, тъй като повечето време от втората половина на предходния сезон в борба със спортна херния и разкъсан аддуктор.

Новината, че няма ясна дата за завръщането му на леда беше съобщена от самия него в подкаста „Wingmen”, който води заедно с брат си Брейди Ткачук от Оттава Сенаторс.

„Все още му остава доста път, докато дойде отново в съблекалнята и тренира с отбора. Но добрата новина е, че отново е на леда, дори и за леки тренировки. Преди две седмици не беше там, така че нещата вървят в добра посока. Приемаме нещата такива, каквито са“, заяви треньорът на Пантърс Пол Морис. И допълни, че в клуба го очакват „някъде през декември“, а също така и подсказа колко е важен.

Тимът буквално е опустошен от контузии след спечелената втора Купа „Стенли“ миналата година, а най-сериозната е на капитана Александър Барков, след като той скъса предната кръстна връзка на коляното си по време на първата тренировка в тренировъчния лагер. Други хокеисти с по-малки проблеми също са в лазарета и това принуди треньора Пол Морис да вземе три момчета от втория състав, за да попълни групата.